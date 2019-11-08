2019-11-08T11:33:27+03:00
Общество

Челябинск — металлургическая столица страны

64,7 млн. долларов — объем экспорта из Челябинской области в Казахстан.
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Помимо того, что регион соседствует с республикой Казахстан, он находится еще и на границе Европы и Азии. Это крупный промышленный центр страны. И когда говоришь «Челябинск» автоматически подразумеваешь его главную сильную сторону — металлургическую промышленность.

Потенциал и экономический эффект от развития черной металлургии, по масштабам которой область не имеет себе равных в стране, представлена одними из крупнейших комбинатов (Магнитогорск, Челябинск), передельными заводами (Златоуст), предприятиями по производству ферросплавов и стальных труб (Челябинск). В цветной металлургии имеется производство меди (Карабаш, Кыштым), цинка (Челябинск) и никеля (Верхний Уфалей).

В Челябинской области есть все условия для того, чтобы развивать машиностроение. Отрасль опирается на собственную металлургическую базу, что обусловливает его металлоемкость. Регион ежегодно выпускают тракторы, грузовые автомобили, трамвайные вагоны, технологическое оборудование, ракетно-космическую технику, электротехнические изделия.

Но ни одной металлургией и промышленностью живет регион. В последние годы руководство региона уделяет и развитию сельского хозяйства. Отрасль развивается мощными темпами. Челябинская область, например, занимает лидирующие позиции по производству макаронных изделий. В лидерах и по производству мяса всех видов и куриных яиц. Сегодня в составе агропромышленного сектора региона успешно работает более 500 предприятий различной форм собственности.

Южный Урал всегда отличался высоким научным и образовательным потенциалом. В области 21 высшее учебное заведение. Среди них имеется 6 университетов, 6 институтов (два из которых — государственные), 8 филиалов высших учебных заведений (4 государственных и 4 частных), а также военный вуз.

Регион граничит с Казахстаном, который является важным партнером. Более 1 миллиарда долларов составляет годовой товарооборот между этими территориями. Челябинская область поставляет соседям машины, оборудования, металлы, древесину, текстиль. В свою очередь Республика ввозит в регион продукты питания, химическую продукцию и изделия из металлов. Крупнейшие предприятия-экспортеры Челябинской области – ММК, «ММК-Метиз», ЧТПЗ, Южноуральский арматурно-изоляторный завод, Челябинский цинковый завод, автозавод «Урал» и ЧМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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