Умные приборы - это успешная стратегия

Для выполнения поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи по увеличению доли производимой гражданской продукции Омский НИИ приборостроения активно осуществляет поиск новых перспективных направлений техники и технологий.

Так, одной из новых разработок предприятия стала система интеллектуального управления агробизнесом.

В молочном производстве электронная система управления стадом (ЭСУС) является одним из наиболее высокотехнологичных инструментов, способствующих повышению эффективности сельхозпроизводства. По данным открытых источников, благодаря внедрению системы ЭСУС хозяйство добивается прибавки к продуктивности от 5 до 10%, а качество молока повышается на 10-15%. Внедрение ЭСУС эффективно для хозяйства от 100 и более голов за счет идентификации коровы, контроля руминации, определения половой охоты, мониторинга активности, автоматизации процесса содержания, снижения трудозатрат.

Система позволяет получать ценную информацию и аналитические данные, которые необходимы для оптимизации продуктивности каждой отдельной коровы, тем самым максимально повышая продуктивность стада в целом.

При производстве ЭСУС возможна индивидуальная адаптация под условия хозяйствования каждой конкретной фермы. Ориентируясь на отечественный рынок и рынки стран СНГ, производство предполагает маневренность, а концепция универсальности оборудования расширит выбор предпринимателей в сфере молочного агробизнеса при осуществлении комплектации молочной фермы.

Еще одним из направлений деятельности института является разработка, производство и обслуживание аппаратуры стандарта TETRA. Это современный цифровой стандарт связи, разработанный для замены устаревших аналоговых систем, который имеет богатый функционал

и обеспечивает надежную высококачественную передачу речи и данных. Многочисленные преимущества позволяют использовать радиосвязь стандарта TETRA:

- для обеспечения общественной безопасности;

- в работе МЧС и служб экстренного реагирования;

- в системах технологической связи на предприятиях нефтегазовой отрасли;

- в работе общественного транспорта и многих других отраслях.

Специалисты АО «ОНИИП» проектируют и внедряют системы различных конфигураций от небольших односайтовых систем до систем связи масштаба государства. Создание собственного прикладного программного обеспечения для систем связи стандарта TETRA позволяет удовлетворить любые требования заказчиков.

На предприятии создан собственный сервисный центр по обслуживанию и ремонту оборудования. Сертифицированные специалисты готовы в короткий срок решить любые вопросы для обеспечения работоспособности оборудования и системы связи.

Наряду с этим Омский НИИ приборостроения осуществляет серийный выпуск оборудования для хлебопекарной и пищевой промышленности, а также линейки инкубационного оборудования.

В рамках программы по импортозамещению разработана и запущена в серийное производство линейка камбузного оборудования и мебели для оснащения судов ВМФ и гражданского флота.

Коллектив предприятия целенаправленно осуществляет поиск новых перспективных направлений, которые позволили бы расширить продуктовую линейку и повысить экономическую устойчивость предприятия.

Адрес: г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. +7 (3812) 44-89-72

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