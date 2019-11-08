Алтайский край на трех столпах — промышленность, сельское хозяйство и торговля

Территория Алтайского края занимает 21 место по размерам в стране. В крае присутствуют почти все природные зоны России: степь и лесостепь, тайга, горы и богатые речные экосистемы. Во многом именно это предопределило один из важнейших кластеров развития региона – туризм. В знаменитый курорт Белокуриха на Алтае ежегодно приезжают тысячи отдыхающих со всей страны. В прошлом году регион отмечен ведущими премиями в области туриндустрии на российском уровне — он стал победителем премии «National Geographic Traveler Awards-2018» в номинации «Российский оздоровительный отдых», опередив Краснодарский край, Республику Башкортостан, Ставропольский и Хабаровский края.

Однако все же основными столпами экономики края являются промышленность, сельское хозяйство и торговля. Все три отрасли очень тесно связаны в единую цепочку. Аграрную основу Алтая составляют производство зерновых (в том числе твердых сортов пшеницы), крупяных и технических культур, а также животноводство. По данным Министерства экономического развития Алтайского края, регион лидирует в России по площади пашни. На его долю приходится треть пашни Сибирского федерального округа. К тому же Алтай занимает 1 место в России по посевной площади зерновых и зернобобовых культур. Логично, что аграрии региона лучшие по объемам производства муки, крупы, включая гречневую, манную, овсяную, перловую. з место у края и по производству макаронных изделий.

Стратегическая важность Алтайского края обусловлена еще и тем, что на юго-западе и западе проходит государственная граница с Республикой Казахстан. Ее протяженность — 843,6 км. И это, конечно, во многом предопределило один из векторов экономики региона. Годовой товарооборот с соседями в 2018-м составил 474 млн долларов. И эта цифра ежегодно растет. На Республику Казахстан приходится около 80% от общего объема экспортируемой из края машиностроительной продукции. В свою очередь около 30% плодоовощной продукции, импортируемой в регион, поставляется из Казахстана. То есть у Алтайского края с соседями взаимовыгодное сотрудничество.

Экспорт Алтайского края в Казахстан отличается разнообразием: железнодорожные вагоны и их комплектующие, кокс и полукокс, древесина и изделия из нее, шины и покрышки, руды и концентраты свинцовые, подсолнечное масло, сельскохозяйственная техника, котельное оборудование и др.

Из Казахстана же в край ввозят каменный уголь, черные металлы, проволоку из алюминия, овощи, фрукты, масличные семена, кондитерскую продукцию.

Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО:

«Алтайский край — приграничный регион. История взаимоотношений с Казахстаном очень давняя, очень добрая, конструктивная. Поэтому я надеюсь, что мы так и продолжим совместную работу в связи с обновлением органов власти, приходом новых руководителей. Жизнь идет, все меняется, но дружба, взаимное уважение и сотрудничество между нашими странами и с Алтайским краем как одним из регионов Российской Федерации, конечно, должны сохраняться на долгие годы, а правильнее сказать — навсегда».