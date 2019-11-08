2019-11-08T11:06:15+03:00
Общество

Астраханская область – евроазиатский логистический узел

Регион является важнейшим транспортно-логистическим комплексом с большими запасами природных ресурсов: углеводородного сырья — природного газа и газового конденсата.
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Континентальная часть Астраханской области и прилегающая к ней акватория Каспийского моря содержат большие запасы нефти и газа, являющиеся самыми крупными в европейской части России.

Ресурсы сухопутной части региона составляют около 5,3 трлн куб. м природного газа и около 1,1 млрд. тонн жидких углеводородов. В 2018 году добыто порядка 11,2 млрд куб. м природного газа! Известен регион и своими месторождениями поваренной соли, гипса минеральных вод, лечебных грязей и йода. Астраханская область играет на своих сильных сторонах. Основные отрасли развития региона — это нефтегазовая промышленность, химическая отрасль, судостроительный комплекс, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность.

Туризм — отдельная гордость астраханцев. По данным аналитического агентства «Турстат», регион вошел в топ-10 самых популярных городов России для путешествий наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и др. Астраханская область также попала в топ-10 гастрономических путешествий по России. Астрахань часто называют «Волжской Венецией» — она расположена на десятках островов, а все части города связаны сетью мостов и каналов. Круизный туризм здесь один из самых перспективных видов туризма.

Приграничный регион играет роль еще и крупного логистического и торгового узла. Регион расположен на пересечении сразу двух евроазиатских направлений: коридора «Север-Юг» и коридора «Запад-Восток». Коридор «Север-Юг» соединяет Европу через Каспийское море и территорию Ирана с Индией, а коридор «Запад-Восток» проходит из Европы через Астраханскую области и Казахстан в направлении Китая. Товарооборот Астраханской области и Казахстана за период 2018 — 2019 составил $15,8 млн.

Губернатор Астраханской области Игорь БАБУШКИН:

«Из 12 регионов России, которые граничат с Казахстаном, в Астраханской области действительно проживает самое большое количество казахов. В нашем регионе их порядка 150 тысяч человек. Они активны, не прерывают связь с исторической родиной». Мы очень заинтересованы, чтобы было принято решение о возобновлении авиасообщения между Астраханью и Атырау. Для нас это очень важно. Это создаст комфортные условия для перемещения граждан и еще больше укрепит наши связи, увеличит товарообмен».

ИСТОЧНИК KP.RU

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