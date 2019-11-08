«Ростелеком» в Омске поддержал юбилейные соревнования по самбо

По традиции поединки проходили в манеже спортивного комплекса «Красная Звезда».

Участниками престижных соревнований стали порядка 300 спортсменов. На турнире были представлены 22 команды из 19 регионов России. По боевому самбо определили победителей и призеров в четырех весовых категориях. Так, лучшими стали Александр Кыныраков из Республики Алтай, Шахбози Нозимзода, Дмитрий Нилов и Никита Малахов из Новосибирской области.

«Наша компания традиционно способствует развитию спорта в регионе. В Прииртышье это самые значимые состязания по самбо. Рады, что наша помощь и поддержка позволяет проводить мероприятия всероссийского уровня. Этот вид спорта очень яркий и зрелищный, здесь важны сила, выносливость и концентрация внимания. Зрители с энтузиазмом обсуждали детали боев и болели за участников состязаний до самого конца», – комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Победителями в спортивном самбо стали Чайынды Чавырык из республики Тыва, Эрчим Башлаков из Новосибирской области, Степан Федив из ХМАО-Югра, Владислав Панов из Красноярского края, Дмитрий Колесников, Максим Круница, Виталий Шульга, Дмитрий Торгашов и Артур Хапцев из Свердловской области. Омским самбистам в упорной борьбе удалось завоевать пять медалей: две серебряных и три бронзовых.

«Я не представлял, какого высокого уровня достигнут эти состязания. Очень благодарен руководству города и Омской области, которые с большим вниманием отнеслись к этим соревнованиям. В нашем регионе много делается для развития самбо и спорта в целом. Турнир — это показатель для мальчишек, которые сначала заполняют трибуны и в дальнейшем приходят в спортивные залы. И когда вижу такую поддержку, мне хочется дальше развивать спорт в регионе», — отметил Александр Пушница во время вручения наград.

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