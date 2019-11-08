2019-11-08T10:59:32+03:00
Общество

Саратовская область: индустриально-аграрный регион с выходом на международные рынки

155 млрд составил объем инвестиционных вложений в капитал региона в 2018 году
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Саратовская область - индустриально-аграрный регион. Основу валового регионального продукта почти на треть составляет промышленность. По производству отдельных видов промышленной продукции (троллейбусов, серной кислоты, подшипников, удобрений минеральных, электроэнергии, а также первичной переработки нефти) Саратовская область занимает лидирующие позиции в стране. Другая сильная сторона региона – традиционно крепко развитый агропромышленный сектор. Саратовская область в числе лидеров по намолоту зерна, сбору масличных и овощей. Более того: область входит в десятку передовиков по производству основных видов сельскохозяйственной продукции: зерна, подсолнечника, овощей закрытого грунта, молока, мяса. Объем сельскохозяйственной продукции, производимой на территории области, позволяет фактически полностью обеспечить внутренние потребности.

Саратовская область еще и один из старейших нефтегазодобывающих регионов России. Ежегодно здесь добывается порядка 1-1,5 млн тонн нефти и 1 млрд. куб. м газа. Регион обладает богатым минерально-сырьевым потенциалом. Интенсивное развитие производства строительных материалов опирается на сырьевую базу. Саратовская область имеет почти все виды ресурсов для удовлетворения нужд строительного комплекса: цементное сырье, строительные, стекольные и формовочные пески, кирпичные и керамзитовые глины, щебень. Отдельную ставку власти делают на развитие инноваций и высокий образовательный потенциал. В регионе серьезно работают с привлечением инвестиций в различные социально-экономические проекты. И это показатель постоянно растет от года к году: по информации Правительства Саратовской области, инвествложения выросли со 117,6 млрд. рублей в 2012 году до 155,3 млрд. рублей в 2018 году.

Безусловно, плюсом является и удачное расположение региона на пересечении транспортных коридоров. Саратовская область граничит с Казахстаном и имеет все предпосылки для появления у региона функции транспортно-логистического центра. Именно через Саратовскую область проходит кратчайший путь, соединяющий грузопотоки между странами Юго-Восточной и Средней Азии, Китаем, западной частью СНГ, странами Европы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев:

- Все эти годы наше взаимодействие с Казахстаном шло практически по всем отраслевым направлениям. Важнейшим направлением нашего сотрудничества была и остается охрана пограничной территории, обеспечение правопорядка. Богатейший опыт накоплен в сфере гуманитарных связей с соседями. Нужно двигаться вперед по пути наращивания торгово-экономических связей с Казахстаном. Наше соседство может способствовать реализации крупных инвестпроектов в сфере логистики. Сегодня инвестиции — это главный тренд социально-экономического развития регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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