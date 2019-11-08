Наша техника работает всегда — и в грязь, и в засуху

Почему аграрии предпочитают покупать посевную технику одного из ведущих промышленных предприятий Омской области, рассказывает директор ООО «СибзаводАгро» Евгений Наумов.

— Наша техника, помимо того что она ресурсосберегающая, еще и противоэрозионная, — говорит Евгений Викторович. — Она применяется в засушливых регионах, где почва подвержена ветровой и водной эрозии. Традиционно это Казахстан куда мы поставляем 40% нашей продукции, ЮФО - 25% продукции, Новосибирская, Челябинская области, Алтайский край, Крым и Монголия. Наша продукция — и в первую очередь сеялки СКП-2,1 — востребована, потому что показала прекрасный результат в работе в районах с низкой урожайностью — ниже 20 центнеров с гектара. Выигрываем мы и по ценовой политике. Наша техника стоит в разы дешевле импортной и прекрасно работает с любыми тракторами.

— Расскажите о сотрудничестве с Казахстаном.

— Несмотря на то что Казахстан — один из самых больших покупателей импортной сельскохозяйственной техники, мы успешно сотрудничаем со многими хозяйствами этой страны и каждый год увеличиваем объемы поставки техники. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» прекрасно показал себя в Казахстане. В этом году в ТО «Победа» в Павлодарской области приобрели 2 такие машины и получили прекрасный результат. Машины работали все лето в круглосуточном режиме, обработав в общей сложности почти 6000 га, и никаких серьезных проблем не возникло.

— Обеспечиваете ли гарантийное обслуживание?

— Оно предусмотрено для всей нашей продукции и распространяется на все регионы, в том числе и зарубежье. Срок расширенной гарантии — 2 года, сервисная служба реагирует оперативно на все обращения, наверное, поэтому клиенты у нас постоянные, а объемы продаж каждый год растут. Нашими сеялками посеешь всегда — и в грязь, и в засуху. Условие у нас одно — чтобы трактор ехал по полю, у него работал гидронасос и чтобы в распределителе была исправна хотя бы одна секция, а у нее хотя бы одно положение.

— На вашем предприятии есть собственная конструкторская база. Над чем работаете сейчас, каковы планы предприятия?

— В этому году мы выпустили опытный образец сеялки СКУ-2,1. Этот универсальный агрегат позволяет производить механическую комбинированную обработку почвы за один проход — проводить сев в стрельчатую лапу и в анкерный рабочий орган. Это важно для засушливых регионов. Кроме того, эту сеялку можно применять для сложной технологии возделывания одновременно двух культур. Сейчас идет обновление посевного комплекса «Иртыш», мы делаем еще два варианта комбинированных машин. Надеюсь, что модели этих машин мы получим следующим летом, а испытания будем проводить через год. Так или иначе, мы ставим задачу — увеличить основной объем производства не менее чем на 10%.

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Если в 2010-2011 гг. ООО «Сибзавод Агро» выпускал 200 единиц сеялок в год, то в 2018-м этот показатель достиг 1700. В нынешнем году планируется выпустить 2000 этих агрегатов. 12% составляет прирост на предприятии по объемам выручки и выпущенной техники.

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