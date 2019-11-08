Репутация — главный ресурс на фондовом рынке

Фондовый рынок — это место, где встречаются капиталы и инвесторы со всего мира. Это место, где чтобы преуспеть, необходимо обладать знаниями и профессиональными навыками. Главные такие площадки, безусловно, находятся в США, где культура инвестирования давно укоренилась, а инвесторами, по статистике, является порядка 30% населения. На американских биржах — NYSE, Nasdaq — обращаются акции, наверное, самых известных компаний в мире — Apple, Coca-Cola, Ford, Google и др. Именно американский рынок и стал с самого основания специализацией инвестиционной компании «Фридом Финанс». Здесь эксперты компании ищут самые перспективные инвестиционные идеи для клиентов.

Когда-то ИК «Фридом Финанс» была небольшим коллективом с одним офисом в Москве, сегодня это международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., который оказывает финансовые и инвестиционные услуги в семи странах мира — России, Казахстане, Киргизии, Украине, Узбекистане, Германии и Кипре. Рыночная стоимость холдинга оценивается в $700 млн, собственный капитал группы превышает $125 млн, активы — $429 млн, а клиентские активы — $1,3 млрд. Общее число клиентских счетов — свыше 121 тыс. Компания отчитывается по всем требованиям Комиссии по ценным бумагам США (SEC). 2 октября 2019 года стало известно, что Nasdaq — главная технологическая площадка мира — одобрила заявку Freedom Holding Corp. на листинг, торги акциями компании начнутся 15 октября. Это первый случай, когда на Nasdaq залистингован брокер с российскими корнями, что является большим шагом для всей российской инвестиционной индустрии.

В России на сегодня холдинг представлен одноименными банком и инвестиционной компанией «Фридом Финанс», а также интернет-магазином акций Freedom24. Последний отлично подойдет начинающим инвесторам, которые делают первые шаги на фондовом рынке. Понятный интерфейс — как любой онлайн-магазин — позволяет в несколько кликов приобрести акции ведущих компаний мира – здесь есть и Apple, и Газпром, и Сбербанк, и Coca-Cola.

Для более продвинутых и желающих глубже разобраться в рынке существует консультационный тариф. Если вы выбираете его, то с вами на связи всегда персональный менеджер, который ответит на вопросы о текущей обстановке на мировых фондовых площадках и поможет сориентироваться в инвестиционных идеях.

ИК «Фридом Финанс» может предложить и услуги для бизнеса. Компания имеет обширный опыт организации выпусков ценных бумаг для российских предприятий: за последние два года было проведено более 10 размещений на общую сумму более 1 млрд рублей. Выпуск ценных бумаг — это современный способ привлечения финансирования, который не только открывает доступ к неограниченному кругу инвесторов, но и позволяет повысить эффективность и прозрачность бизнеса, сделать бренд более узнаваемым. Все больше российских предприятий делают выбор в пользу такого формата, среди недавних размещений, организованных ИК «Фридом Финанс», — компании из самых разных сегментов, включая сельское хозяйство, лизинг, биотехнологии.

Почему фондовый рынок

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Команда профессионалов с более чем десятилетним опытом работы на американском фондовом рынке

Высокая надежность: действующие лицензии от ЦБ РФ на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами

ИК «Фридом Финанс» входит в главные рейтинги инвестиционных компаний (9 место по числу зарегистрированных клиентов на Московской бирже, 8 место в рэнкинге ведущих брокеров ИД «Коммерсантъ»)

За подробностями вы можете обратиться к специалистам в офис:

ИК «Фридом Финанс» в Омске:

ул. Гагарина, 14, 1 этаж,

тел. +7 (3812) 40-44-29.

E-mail: omsk@ffin.ru.

ООО ИК «Фридом Финанс». Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» доступна на сайте ffin.ru и по телефону +7 (495) 783-91-73.

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