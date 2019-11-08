Бренд современной медицины

Один из крупнейших частных медицинских центров России, оказывающий полный комплекс лечебно-диагностических услуг на базе поликлиники, стационара и реабилитационного центра, базируется в Омске.

Сегодня Центр «Евромед» - одна из самых востребованных лечебных баз нашего города. И не только. Оборудование последнего поколения и уникальные технологии лечения самых разных заболеваний, которые здесь успешно применяют, служат мощным стимулом для развития медицинского туризма, в том числе и международного. Ежедневно в Центре оказывается свыше 4500 услуг взрослым и детям, а количество зарегистрированных в базе пациентов - более 1 миллиона человек.

Центр «Евромед» активно внедряет методики «завтрашнего дня» в кардиологии, гинекологии, травматологии и других областях медицины. Это даёт возможность пациентам пройти обследование и лечение на уникальном оборудовании у ведущих специалистов.

Потенциал программ Check-up

Говорят, кто предупреждён, тот вооружён. Применяя эту крылатую фразу к медицине, можно транслировать её как необходимость своевременного обследования для долгой, счастливой и здоровой жизни. Специалистами «Евромеда» разработаны комплексные программы Check-up, позволяющие осуществлять скрининг всех органов и систем на европейском уровне.

Вся диагностика выполняется на современном оборудовании, в том числе уникальном для нашего города. Так, пациенты «Евромеда» могут пройти МРТ на единственном в Омске аппарате экспертного класса с напряженностью магнитного поля 3 Тесла и МСКТ на одном из немногих в стране 256-срезовом компьютерном томографе.

Не случайно услуга с каждым годом становится все более популярной. С момента внедрения нового диагностического направления «проверку организма» прошли больше тысячи пациентов из Омской, Новосибирской, Тюменской областей, а также из Республики Казахстан, Германии и др.

Хирургия высоких технологий

В Центре хирургии «Евромеда» проводится более 8000 оперативных вмешательств в год практически по всем направлениям хирургического профиля. Опытные врачи выполняют не только традиционные операции, но и высокотехнологичные малоинвазивные -рентгенэндоваскулярные (с доступом к пораженной области через артерии руки или ноги) или лапароскопические (через проколы под контролем специального оптического прибора — лапароскопа). Такие оперативные вмешательства отличаются высокой точностью и минимальной травматичностью, не вызывая сильного повреждения тканей, за счет чего сокращаются сроки госпитализации и реабилитационного периода.

Технологии долгожданного счастья

Более 6 лет в Центре «Евромед» существует отделение вспомогательных репродуктивных технологий, врачи которого помогают пациентам справиться с проблемой бесплодия даже в сложных случаях, после нескольких неудачных циклов ЭКО. За годы работы отделения заветная мечта стать счастливыми родителями сбылась у нескольких сотен семей из Омской, Тюменской, Свердловской областей, Красноярского края и других регионов, а также из Казахстана, Израиля и Германии. Добиваться высоких результатов позволяет применение современных способов лечения, соответствующих уровню ведущих мировых Центров репродукции. Но врачи отделения не останавливаются на достигнутом и внедряют в свою практику новые эффективные методики. Так, в этом году стала проводиться преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) эмбрионов, которая позволяет исключить огромное количество хромосомных генетических заболеваний еще на этапе переноса эмбриона в полость матки.

Репродуктологи «Евромеда» постоянно повышают свою квалификацию, а также делятся накопленным опытом и знаниями с коллегами и пациентами. В Омске регулярно проводятся круглые столы по вопросам планирования беременности. А в июле конференции для врачей и пациентов, посвященные репродуктивным технологиям, состоялись в г. Петропавловск (Казахстан). Также врачи отделения проводят выездные консультации на базе петропавловского медицинского центра «Добромед».

Уникальная методика лечения неврологических заболеваний

Количество детей с диагнозом «эпилепсия», «аутизм», «задержка развития» ежегодно растет. Получить комплексную консультативно-диагностическую помощь маленькие пациенты могут в единственном по своей специализации в Омской области частном центре - Центре неврологии и эпилепсии им. святого Пантелеймона на базе Детского «Евромеда». С конца января 2018 года доступно лечение эпилепсии по уникальной для региона методике «Кетогенная диета». По наблюдениям специалистов, у 2/3 детей кетогенная диета приводит к сокращению приступов примерно на 50%, а в 25% случаев наступает полная ремиссия. Во время кетогенной диеты пациент пребывает в комфортном стационаре, где тщательно следят за его состоянием и переносимостью диеты. По завершении курса в течение 3 месяцев после ввода в диету пациента сопровождает лечащий врач посредством онлайн-консультаций.

Потенциал возможностей омского центра далеко не исчерпан, ведь здесь делают ставку на внедрение инноваций и высокий профессионализм. И с каждым годом функциональный спектр и передовой научный контент в деятельности «Евромеда» будут только расширяться.

Сайт: www.euromed-omsk.ru

Телефон: +7 (3812) 99-18-96

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