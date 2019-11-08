5 причин поехать в Нур-Султан

До столицы Республики Казахстан от Омска всего около 800 км. Последние пару сотен километров, если правильно выбрать дорогу, ваш маршрут будет лежать через настоящий автобан. Соседи позаботились о том, чтобы туристам было комфортно ездить к ним в гости. Можно, конечно, в качества транспорта выбрать поезд или самолет, но большинство омичей предпочитает добираться на машинах или пассажирским автобусом. Путь на машине займет около 10 часов при условии, что вас не будут долго досматривать на границе. Ежегодно в Нур-Султан приезжают порядка 75 000 российских туристов, немалая часть из Омска. Так что же интересного гостей ждет в столице Казахстана?

Смешение архитектуры

Нур-Султан — самая молодая и в то же время наиболее динамично развивающаяся столица стран СНГ. Возможно, именно поэтому архитектура города столь необычна и поразительна. Вместе со зданиями советской эпохи вы можете встретить совершенно другие стили строений. Даже сами экскурсоводы говорят: Нур-Султан — это город космоса и футуризма. Он расположен на двух берегах реки Ишим. Их называют старым и новым городом. Футуристический мегаполис будущего — левобережье. Здесь воплотили в жизнь свои идеи лучшие архитекторы. При строительстве использовались передовые технологии и инновационные методы искусства градостроительства. Вычурные высотки и здания не могут не удивлять.

Есть в Нур-Султане и по-восточному сдержанные районы застройки. Местные жители еще говорят: в их городе встретились Восток и Запад.

Самобытная кухня

В столице Казахстана любой турист найдет заведение на любой вкус: пабы в английском стиле, кофейни, бистро и рестораны с панорамным видом на крышах высоток. Но, конечно, это всего лишь антураж. Главное же — кухня. Непременно здесь нужно попробовать три национальных блюда: бешбармак, баурсаки и казахские пельмени тушпара.

Пляж с мальдивским песком

В городе во всем любят гротеск и рекорды. Именно в Нур-Султане располагается самый большой в мире шатер. Его площадь более 120 тысяч квадратных метров. Внутри комплекса — супермаркет, бутики, точки общепита, детские площадки и аттракционы. В общем, провести здесь всей семьей можно целый день.

Главная изюминка комплекса — пляжный курорт с тропическим климатом. Песок сюда привезли прямо с Мальдивских островов. Температура всегда +30 даже зимой. Поэтому погреться на пляже в шатре можно и в холодное время года.

Гостеприимство

Это первое качество, которое отмечают все омичи, побывавшие в Нур-Султане. Если вы заблудились, местные никогда не откажут в помощи. Дружелюбие казахов не знает границ: автор этих строк лично убедился в их гостеприимстве. Судите сами: мы спокойно болели на общей трибуне за омский «Авангард» в матче с местным «Барысом», не скрывая своих предпочтений. А позже поддерживали сборную России с нашим флагом в отборочной игре на чемпионате Европы против Казахстана. За все это время мы не услышали ни одной претензии от соседей. Наоборот, они улыбались нам и шутили.

Самая большая опера

Вы уже поняли, что в Казахстане любят масштаб. Поэтому, наверное, не удивитесь факту, что именно в Нур-Султане находится самый большой театр оперы и балета в Центральной Азии. Своим величием он поразил немало туристов, а внутри здание украшено еще лучше, чем снаружи. Одна огромная люстра из богемского стекла в холле оперы чего стоит! С гастролями в «Астана Опера» приезжали труппы всемирно известных театров: Мариинского, итальянского Ла Скала, неаполитанского «Сан-Карло» и других. А значит, это одна из причин для омичей съездить в столицу Казахстана.

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