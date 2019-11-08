2019-11-08T10:49:56+03:00
Общество

Губернатор Александр Бурков – на XVI Форуме сотрудничества России и Казахстана: Производственные связи с соседями у нас выстроены исторически!

Глава региона внимательно ознакомился с экспонентами выставки Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана».
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Ожидается, что экспорт сибирского зерна по реке даст мощный толчок развитию всего сельского хозяйства Омской области.Ожидается, что экспорт сибирского зерна по реке даст мощный толчок развитию всего сельского хозяйства Омской области.
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Взаимовыгодное сотрудничество и развитие торговых отношений – стали главными темами XVI Форуме сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске 6 и 7 ноября. В первый день губернатор Александр Бурков и гости Форума ознакомились с достижениями омских и казахстанских ведущих предприятий. Наиболее значимые наработки и проекты выделил глава региона.

ЭКСПОРТ СИБИРСКОГО ЗЕРНА ПО РЕКЕ

Дольше всего Александр Бурков задержался у стенда масштабного проекта омского правительства «Порт Сабетта» – зерновые ворота Сибири». Логистическая разработка должна обеспечить экспортные возможностей аграриев Омской области. Проект предполагает прямые поставки зерновых, производимых в Сибирском регионе, преимущественно в нашем регионе, а также прилегающих краев и областей на рынки Республики Казахстан, Средней Азии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Задача - отгрузки зерна на экспорт, ориентируясь на страны Юго-Восточной Азии, с доставкой по рекам Иртыш и Обь речными баржами до порта «Сабетта». В дальнейшем предполагается последующая перегрузка продукции сибирских аграриев на океанские суда и дальнейшей транспортировкой к портам потребителей. Ожидается, что это даст мощный толчок развитию всего сельского хозяйства Омской области. Губернатор досконально интересовался возможностями, которые даст реализация данного проекта.

- Если сравнивать логистику сообщения между Омском и Павлодаром, то мы увидим существенную разницу: водный транспорт – 700 руб./тонна, железнодорожный- 2600 рублей и автомобильный – 1700 рублей. Экономия водного транспорта более чем в три раза. Это не говоря о косвенных выгодах – мы поддерживаем дорожный комплекс в нормальном состоянии, поскольку разгружаем автомагистрали от крупнотоннажного транспорта, - объяснил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Иван Трофимов.

Внимательно осмотрел стенды и ознакомился губернатор с проектами ГК «Титан», Омского государственного Технического университета, Ассоциации казахстанского автобизнеса, а также оценил цифровые наработки Россети Сибирь.

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ СТРАНАМИ РАСТЕТ

После обхода выставки были подписаны соглашения с «Вымпел-Коммуникации» и МГИМО. Правительство Омской области и публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» заявили о готовности рассматривать возможность сотрудничества в развитии на территории Омской области новых информационно-телекоммуникационных технологий и внедрения в инфраструктуру элементов «умного города». Документ же с МГИМО предполагают развитие взаимодействия в вопросах образования, науки, повышения квалификации и переподготовки кадров в интересах региона. В завершение работы выставки Александр Бурков заявил, что Казахстан остается главным торгово-экономическим партнером региона.

- Четверть нашего внешнеторгового оборота – это отношения с Казахстаном. У нас растет как экспорт на 23%, так импорт на 19%. Это говорит о том, что мы взаимно развиваем наши экономические отношения. Это очень важно. Сегодня на территории области действует 192 предприятия с участием казахстанского капитала, - подчеркнул Александр Леонидович.

Александр Бурков и Кайрат Торебаев внимательно осмотрели стенд ГК «Титан», которая давно и успешно работает в том числе и на казахстанском рынке.

Александр Бурков и Кайрат Торебаев внимательно осмотрели стенд ГК «Титан», которая давно и успешно работает в том числе и на казахстанском рынке.

А вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев обозначил приоритеты сотрудничества сторон.

- Первое – сельское хозяйство. Казахстан – аграрная страна, а Омск – значительный игрок в России. Те технологии, которые есть у вас и у нас, дополняют друг друга. Мы будем продолжать сотрудничество. Другое важное направление – нефтехимия. Наши страны также взаимно дополняют друг друга. Третье направление сотрудничества – финансовое. Мы приглашаем омские компании пользоваться теми финансовыми инструментами, которые предоставляются на нашей территории. Еще одно направление – область образования. Мы видим здесь достаточно хорошую научно-техническую базу. В Казахстане имеется большая потребность в высококвалифицированных кадрах. Чтобы иметь хороший пул специалистов, нам нужна прочная кооперация с омскими вузами, - отметил Кайрат Торебаев.

СПРАВКА «КП»

Республика Казахстан – основной внешнеэкономический партнер Омской области.

В 2018 году взаимный внешнеторговый оборот составил 279,4 млн. долл. США, из которых 59,1 % приходится на экспорт, 40,9 % – на импорт. В структуре экспорта наибольшую долю занимают товарные группы: машиностроительная продукция (36,6 %), продовольственные товары и сырье (23,7 %), продукция химической промышленности, каучук (13,9 %), металлы и изделия из них (8,4 %). В структуре импорта Омской области из Казахстана – машиностроительная продукция (41,4 %), продовольственные товары и сырье (25,9 %), минеральные продукты (23,4 %).

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области на территории региона по состоянию на 1 октября 2019 года осуществляют деятельность 189 организаций с участием казахстанского капитала.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«То, что я увидел, доказало: наши предприятия эффективно развиваются»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Сегодня дан старт 16 Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум начался с открытия выставки, где мы видим все передовое в сфере промышленности, агро-промышленном кластере, в системе государственного и муниципального управления. Для нас важна кооперация с предприятиями Казахстана. Исторически у нас всегда были выстроены производственные связи. Нам необходимо сегодня идти дальше. То, что мы видим на выставке, подтверждает, что наши предприятия эффективно развиваются. Многие активно взаимодействуют в рамках приграничного сотрудничества

ДОСЛОВНО

«Уже появились первые новые контакты»

Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат ТОРЕБАЕВ:

- Форум второй раз проводится в Омске. Это неслучайно. Исторически Казахстан и Омская область очень тесно взаимодействуют. Наши компании с удовольствием сюда приехали, скажу вам честно: они рвались в Омск. Уже появились первые новые контракты. Это, что называется, экономика взаимоотношений в действии. Мы будем продолжать работать, сотрудничать, интересов много. В программе много сессий. Исторически никогда так много сессий не было. 5 сессий, заседание делового совета, подписание документов. Обширная повестка дня. Нам есть, что предложить друг другу. Мы будем в дальнейшем сотрудничать с Омской областью.

Леонид БАРХАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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