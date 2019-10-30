В Омске до конца года построят два новых детских сада

Детские учреждения строят по национальному проекту «Демография». Один из детских садов, а именно на улице 22-я Рабочая показала подрядная организация. Выглядит он, как настоящий дворец с башенками на крыше и витражом вдоль стены. Расположен он территории школы № 138. Трехэтажное помещение площадью 2600 квадратных метров строят в рамках нацпроекта «Демография». Это гарантирует, что будут учтены все требования по пожарной безопасности и энергосбережению. Сейчас объект, на который из федерального, областного и городского бюджета в совокупности выделено 88 млн рублей, готов уже наполовину. Планируется, что в декабре 2019 года все работы на нем будут полностью завершены. Возведением здания занимается ООО «ДомоСтрой». Этот подрядчик уже успешно построил в Омске несколько дошкольных заведений, поэтому у заказчиков есть полная уверенность, что и в этом случае все будет готово в срок. Второй такой же садик эта подрядная организация строит на улице Лисицкого. Там работы уже практически близки к завершению. Самое главное сейчас – успеть с работами на фасаде. Отделку внутренних помещений можно будет производить уже и при минусовых технологиях. - На сегодня к зданию подведены все инженерные сети – теплотрасса, канализация, водопровод. Буквально два дня назад мы проложили силовой кабель. Разводка электроснабжения уже полностью сделана, осталось смонтировать распределительные щиты и установить светильники. Как только будет закрыта крыша, стены внутри помещений прогреются и просохнут, и мы начнем малярные работы, – рассказал главный инженер ООО «ДомоСтрой» Артем Захаров. В ближайшие несколько дней вокруг садика заасфальтируют территорию площадью 500 квадратных метров, также будет уложена плитка. Новый садик рассчитан на 101 ребенка. В нем будет три группы для детей в возрасте от трех до пяти лет и две группы для 6-7-летних детей. Качество материалов и соблюдение технологий на этой социально значимой стройке под строгим контролем. Его осуществляют специалисты ОАО «Омский СоюзДорНИИ». Претензий к качеству и срокам выполнения работ у экспертов нет.

ОФИЦИАЛЬНО «Есть полная уверенность, что подрядная организация уложится в плановый срок» Начальник отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения департамента строительства Елена НЕБОСЕНКО: - У нас есть полная уверенность, что подрядная организация уложится в плановый срок. Данный объект строится по проекту, внесенному в реестр экономически эффективной проектной документации минстроя Российской Федерации. Это говорит о том, что здесь применяются современные строительные технологии и материалы. Акцент – на энерго- и ресурсосбережение. Во всех группах детского сада будут смонтированы теплые полы. Теплоемкость всего здания обеспечит вентилируемый фасад, а также утепление перекрытий. Интересное решение использовано при проектировании входных групп. Они оборудованы специальными витражами. Родители смогут оставлять на хранение в этих местах коляски и санки на весь день.

Анна ЛИСОВАЯ