9 ноября в Омске состоится масштабная конференция Start IT 2019

Мероприятие будет происходить одновременно в 18 крупнейших городах России.

Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.

На масштабной конференции Start IT, вы сможете окунуться в сферу IT, пообщаться с профессионалами из крупнейших IT-компаний и получить информацию об обучении в ведущих образовательных центрах страны.

Успешные спикеры из известных IT-компаний и представители крупных российских IT-курсов поделятся опытом о том, как начать карьеру в сфере информационных технологий, какие курсы подойдут именно Вам, как войти в сферу еще вчерашнему студенту и раскроют секреты правильного составления резюме, а также истории успеха, подводные камни и …

Обязательно посетить Start IT нужно, если Вы:

Не упустите возможность пообщаться с лучшими спикерами конференции и получите свой билет в новое завтра на Start IT 2019!

В век информационных технологий нетрудно предположить, что будущее за профессиями в сфере IT. Высокая и стабильная зарплата, мобильность, возможность карьерного роста – все это синонимы работы в IT-сфере.

На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:

Количество мест ограничено. Успейте попасть на мероприятие и получите возможность оказаться в сфере IT уже завтра.

Зарегистрироваться на конференцию Start IT

16+