2019-11-04T09:43:25+03:00
Происшествия

Жуткая авария в Омске: В автобус с рабочими ТЭЦ-4 влетела «Мицубиси»

Пассажира леговушки зажало в смятой машине [видео]
Станислав МУХИН
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Машина превратился в груду искореженного железа.Машина превратился в груду искореженного железа.Фото: ВКонтакте
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Страшная авария случилась под утро в омских Нефтяниках на улице 22 Апреля. Предварительно установлено: в районе сквера молодоженов 30-летний водитель «Мицубиси» вылетел на полосу встречного движения. Водитель пассажирского заказного автобуса, который вез работников на ТЭЦ-4, попытался уйти от столкновения. В итоге легковушка протаранила ЛиАЗ с 35 пассажирами.

Удар был такой силы, что у автобуса вылетело лобовое стекло. Иномарку развернуло поперек дороги, а сама машина превратилась в груду искореженного металла. После ДТП из легковушки начал вытекать бензин на дорогу.

Иномарку расплющило. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Иномарку расплющило.Фото: ГУ МЧС России по Омской области

- Мы выскочили из автобуса к машине. Впятером пытались открыть дверь - девушку внутри зажало, - рассказал подробности один из пассажиров ЛиАЗа.

Чтобы вытащить ее, пришлось вызывать МЧС. Они на месте разрезали машину гидравликой. Известно как минимум о троих пострадавших. В больнице оказались оба водителя и пассажирка «Мицубиси». Разбитые машины после аварии перегородили почти всю проезжую часть.

Жуткая авария на 22 Апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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