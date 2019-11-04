Жуткая авария в Омске: В автобус с рабочими ТЭЦ-4 влетела «Мицубиси»

Страшная авария случилась под утро в омских Нефтяниках на улице 22 Апреля. Предварительно установлено: в районе сквера молодоженов 30-летний водитель «Мицубиси» вылетел на полосу встречного движения. Водитель пассажирского заказного автобуса, который вез работников на ТЭЦ-4, попытался уйти от столкновения. В итоге легковушка протаранила ЛиАЗ с 35 пассажирами.

Удар был такой силы, что у автобуса вылетело лобовое стекло. Иномарку развернуло поперек дороги, а сама машина превратилась в груду искореженного металла. После ДТП из легковушки начал вытекать бензин на дорогу.

Иномарку расплющило.Фото: ГУ МЧС России по Омской области

- Мы выскочили из автобуса к машине. Впятером пытались открыть дверь - девушку внутри зажало, - рассказал подробности один из пассажиров ЛиАЗа.

Чтобы вытащить ее, пришлось вызывать МЧС. Они на месте разрезали машину гидравликой. Известно как минимум о троих пострадавших. В больнице оказались оба водителя и пассажирка «Мицубиси». Разбитые машины после аварии перегородили почти всю проезжую часть.