Верховный суд оставил в силе приговор для омской банды националистов

В 2017 году на тот момент 23-летний боец ММА Никита Федоненко сколотил банду «единомышленников» с ровесниками Александром Безбородовым и Александром Ланбиным. Объединила молодых людей ненависть к представителям неславянской национальности. По ночам они вместе начали «патрулировать» улицы, а попросту заниматься грабежами и разбоями. Выслеживали одиноко идущего мужчину и нападали на него.

Но однажды их расчет не оправдался, и они получили жесткий отпор от представителей армянской диаспоры. Ланбина избили настолько сильно, что он попал в больницу. Тогда преступники решили действовать хитрее. Они стали заманивать своих жертв на живца – 17-летнюю Регину Микуличеву. Девушка знакомилась с «кандидатами» в соцсети и назначала свидание. Только вместо знойной красотки кавалера ждали вооруженные парни.

В общей сложности таким способом они жестоко избили и ограбили пятерых пострадавших. В итоге решились на убийство. Из жертвой стал 32-летний Вага Залибекян.

Погорели преступники на глупости. Они начали обсуждать по телефону подробности случившегося. Банда уже была под подозрением у правоохранителей, но такого подарка они, вероятно, даже не ожидали. В итоге в месте, где Федоненко с приятелями планировали спрятать улики, их уже ждали силовики.

Серию совершенных националистами преступлений удалось раскрыть благодаря совместным усилиям УФСБ и полиции.

– Фигуранты вину не признавали, однако следствием были скрупулезно собраны объективные доказательства, в том числе проведено 50 экспертиз: судебно-медицинских, биологических, криминалистических, лингвистических, баллистических и других, материалы следствия составили 18 томов, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Приговором Омского областного суда Федоненко назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Безбородову – 16 лет, Микуличевой – 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ланбин, обвиняемый в совершении преступления небольшой тяжести, освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Осужденные пытались обжаловать приговор, но Верховный суд России признал его законным и оставил в силе.

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В 2017 году на тот момент 23-летний боец ММА Никита Федоненко сколотил банду, членов которой объединяла ненависть к людям неславянской внешности. Кстати, убеждений своих молодой человек особо не скрывал и с 15 лет размешал на своей странице в соцсетях оскорбительные посты по отношению к армянам и азиатам. Тем удивительнее, что парень без проблем поступил в академию МВД, а потом и в полицию. Правда, из вуза, а потом и из органов Федоненко выгнали. (Далее...)

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