Лечение зубов под наркозом: что важно знать

В клинике должна быть приятная и уютная обстановка, доброжелательный персонал и т.д. Важнейший пункт – это качественная анестезия, которая позволит пациенту не испытывать болезненных ощущений.

Но есть случаи, когда местная анестезия решает проблему не полностью. Тогда на помощь приходит общий наркоз: то есть весь процесс лечения зубов пациент проводит во сне.

В Омске под общим наркозом проводят лечение зубов, удаление (особенно в сложных случаях), а также установку дентальных имплантатов. Решившись на такой вид анестезии для себя или для своего ребенка, важно знать некоторые факты.

Показания

Несмотря на использование безопасных препаратов с узким списком противопоказаний, стоматологи не торопятся назначать общий наркоз каждому второму пациенту. Почему так происходит?

Дети. Лечение во сне чаще всего назначается самым маленьким пациентам до 3-4 лет. В таком возрасте малыш не идет на контакт с врачом, не соглашается немного посидеть спокойно, потерпеть дискомфорт. В этом случае лечение во сне поможет ему избежать лишнего стресса.

А вот детям от 4 лет лучше проводить лечение под седацией. Это самый легкий вид наркоза, он вызывает не сон, а расслабление. Оставаясь в сознании, ребенок будет видеть все, что с ним происходит. Это создает важный позитивный опыт, приучает малыша к мысли, что лечить зубы не страшно.

Общий наркоз такого позитивного опыта не создает, ребенок попросту не знает, что с ним происходило. Не формируются ни страх перед лечением, ни смелость.

Подростки. «Выше мамы вырос, а лечить зуб боится!» - часто подшучивают взрослые. А зря. Из-за особенностей гормонального обмена в растущем организме местная анестезия действует на подростков хуже. Иногда не действует вообще, каким бы эффективным ни был этот же препарат для взрослых. Лечение пульпита становится испытанием пострашнее экзаменов. Но, в отличие от экзаменов, проспать все лечение - можно.

Однако если у подростка не пульпит, а обычный кариес, анестезия действует хотя бы частично, то лучше провести процедуру под седацией. Это дешевле, быстрее и не требует дополнительных анализов.

Взрослые. Если человек боится лечения настолько, что не обращается к врачу, пока зубная боль не станет нестерпимой, значит, мы имеем дело с устойчивым, сложившимся страхом - дентофобией. В той или иной степени им страдает до трети взрослого населения. Побороть его можно: например, начать с безболезненных профилактических процедур. Но временами страх настолько силен, что пациент отталкивает даже стоматологическое зеркало. Да и попадают такие люди к врачу обычно тогда, когда в организме стремительно развивается воспалительный процесс. Некогда лечить дентофобию, нужно лечить зуб.

Здесь общий наркоз становится оптимальным решением проблемы. Но вот после лечения зубов во сне желательно все-таки заняться профилактикой и установлением доверительных отношений с врачом.

Еще одна причина предпочесть общий наркоз – аллергия на местную анестезию. Если не удалось подобрать местный препарат с помощью аллерготестов, то лучше проводить лечение во сне.

Промежуточный вариант – лечение с местной анестезией, но под контролем анестезиолога-реаниматолога. Обычно так проводят лечение, когда пробы показали хорошую переносимость какого-то местного обезболивающего, и теперь пациенту-аллергику впервые придется лечиться с ним. Хотя каждый врач умеет действовать в случае острой аллергической реакции, даже такой серьезной, как отек Квинке, с узким специалистом надежнее. У анестезиолога-реаниматолога не только более глубокие знания и большой опыт, но и необходимая реанимационная аппаратура.

Особые случаи

Лечение зубов во сне удобно, когда необходимо выполнить большой объем работ за короткий срок. Это может быть установка нескольких имплантатов сразу, когда пациент физически и психологически сильно устанет проводить несколько часов в кресле. К общему наркозу прибегают вахтовики, командировочники и люди, занимающиеся стоматологическим туризмом. Лечить зубы можно и по отдельности, в несколько приемов, но таким пациентам некогда.

Еще одна категория - дети и взрослые с особенностями развития, психическими или неврологическими заболеваниями. Если пациент не может осознанно контактировать с врачом во время лечения или отключение сознания во время стоматологической процедуры необходимо во избежание приступа (например, эпилепсии), то назначается общий наркоз.

Противопоказания

Некоторые болезни или состояния организма исключают возможность вылечить зубы во сне:

- серьезная патология сердечно-сосудистой системы;

- тяжелые заболевания дыхательных путей;

- нарушения свертываемости крови;

- беременность.

Обратите внимание

Препараты. Выбирая клинику для лечения зубов под общим наркозом, обязательно поинтересуйтесь, какие препараты будут использоваться. Рекомендуем погуглить название и убедиться, что это современный, безопасный и легко переносимый препарат.

Врачи. Также очень важна квалификация врача. Причем не только стоматолога, который будет проводить лечение, удаление или имплантацию зуба, а анестезиолога-реаниматолога. Этот специалист не просто страховка на непредвиденный случай. Анестезиолог-реаниматолог рассчитывает оптимальную дозу препарата, проверяет результаты анализов пациента на наличие противопоказаний. Также этот врач правильно вводит пациента в медикаментозный сон и выводит из него, не допускает попадание слюны и инородных тел в легкие.

После наркоза

Даже самые качественные препараты могут иметь побочные эффекты. Иногда после наркоза пациент ощущает сонливость, вялость, поэтому взрослому не следует садиться за руль, а родителям не стоит планировать долгую прогулку с ребенком сразу после лечения.

Второй по частоте побочный эффект – гиперактивность у детей. Такой эффект иногда встречается и после седации. Это важно знать, чтобы отнестись с пониманием к шумному, «невоспитанному» поведению ребенка в холле клиники или в такси.

За предоставленную информацию благодарим сеть клиник «КосмоСтом» . Стоматология «КосмоСтом» предлагает лечение зубов во сне в Омске для детей и взрослых.

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