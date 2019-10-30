2019-10-30T16:08:14+03:00
Общество

Оренбуржье: ворота в международный торговый коридор

Оренбуржье обладает существенным природно-ресурсным потенциалом. На территории региона есть значительные запасы углеводородов, руд черных и цветных металлов, калийных и каменных солей, сырья для производства строительных материалов.
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Исходя из этого, Оренбургская область имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития промышленности и продукции высоких переделов. Наличие предприятий металлургической, газо- и нефтехимической промышленности, машиностроительного комплекса, по некоторым видам продукции которого регион занимает лидирующие позиции в России, создает возможность организации производства новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

Промышленность — важная отрасль экономики Оренбургской области. В ней занято около 25% экономически активного населения и производится почти 55% валового регионального продукта. Важное место занимает Оренбуржье в производстве медных концентратов и черновой меди, никеля, кобальта, муки и крупы, мясной продукции, соли, электродвигателей переменного тока, шелковых тканей.

Основные отрасли — топливно-энергетический и металлургический комплексы. Ведущей отраслью топливно-энергетического комплекса считается газовая промышленность региона. Наличие самого крупного в Европе уникального газоконденсатного месторождения способствовало основанию в области крупнейшего газоперерабатывающего комплекса, основные объекты которого — газоперерабатывающий и гелиевый заводы.

Климат Оренбуржья больше подходит для выращивания твердых сортов пшеницы, развития животноводства, производства продукции сельского хозяйства, в том числе ориентированной на рынки других регионов России и экспорт. Именно поэтому Оренбургская область относится к индустриально-аграрным регионам. Ее предприятия дают более 5% общероссийской добычи природного газа, 3% нефти, 6% производства стали.

Оренбуржье — это одна из ключевых для России территорий с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества со странами Центральной Азии, особенно с Республикой Казахстан. С последней у региона общая граница протяженностью почти 2000 километров. Через Оренбургскую область проходит оптимальный маршрут планируемого к строительству российского участка торгового транспортного коридора Европа — Западный Китай. Поэтому собственные преимущества региона могут быть существенно усилены за счет использования внешних возможностей, а именно близости к приграничным рынкам. Оренбургская область обладает транзитным потенциалом области, создающим предпосылки для обслуживания транзитных грузопотоков из Республики Казахстан и экономически развитых регионов Приволжского федерального округа.

Из Оренбуржья в Казахстан экспортируются нефть, нефтепродукты, битумы, черные металлы и изделия из них, портландцемент, электротехническое оборудование, а также наземный транспорт, вагоны, серная кислота, медицинская аппаратура и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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