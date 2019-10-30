Агропарк MAKOSH приглашает резидентов и инвесторов.

Концепция - современность, живучесть, доходность.

Индустриальные парки в последние несколько лет появились почти в каждом регионе России. Не стала исключением и Омская область.

Здесь в последние два года ведется строительство Агропарка MAKOSH. Агропарк станет центром притяжения предприятий, которые специализируются на производстве сельскохозяйственной техники и выращивании и переработке сельхозпродукции.

- В Омской области на сегодняшний день работает много предприятий, которые занимаются производством сельхозтехники, но не все аграрии региона об этом знают и порой предпочитают покупать технику из других регионов, - рассказывает генеральный директор Агропарка MAKOSH Вадим Цыганков. - Кроме того, есть сложности у фермеров попасть со своей продукцией в торговые сети. Крупные торговые сети ищут постоянных поставщиков, которые могли бы обеспечить их стабильными поставками больших объемов качественной сельхозпродукции, а объемы производимой фермерами продукции не позволяют им решить в одиночку такие условия. Наша площадка позволит объединить интересы всех групп предприятий. В одном месте торговые сети, смогут в течение всего года находить поставщиков качественной продукции, сельхозпроизводители продавать то, что сами вырастили, затем приобретать необходимую им технику, а производители техники соответственно находить своего покупателя.

Агропарк MAKOSH - это огромный комплекс удобно расположился на границе Омска вдоль Южного обхода. Предусмотрены три въезда с федеральной трассы Р-254 (ранее М-51 Байкал), и два въезда с региональной дороги Р-393 Омск-Одесское-Кокшетау (Казахстан).

12 км. автодорог, 8 км. железнодорожных путей.

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На общей территории 220 га в Агропарке будет расположен Оптово-распределительный центр (60га), включающий в себя 3 склада оптовой торговли сельхозпродукцией, 5 кросс-доков (продажа овощей и фруктов с грузовых автомашин), 3 морозильных и 3 мультитемпературных складов, 4 овощехранилища, парковку, административное здание, мотели, гостинцу, кафе, коммуникации, автодороги, железнодорожные пути и другие объекты инфраструктуры. Предусмотрена площадка для проведения традиционной выставки сельхозпроизводителей «Агро-Омск».

Кстати, уже сейчас Агропарк MAKOSH пользуется популярностью у омичей. В прошлом году на этой площадке запущен автодром, на котором прошли 14 мероприятий, собиравшие до 3-х тысяч зрителей.

В Индустриальной части Агропарка (75га) будут размещены не только дилерские центры по продаже сельхозтехники, но и площадка для реализации продукции производителей - резидентов Агропарка. Также предусмотрены целые улицы для производственных, ремонтных и сервисных предприятий - резидентов. На сегодняшний день уже 7 участков сельхозпроизводители не просто зарезервировали под эти цели, а получили технические условия, Градостроительные планы, и приступили к проектированию.

Часть территории Агропарка будет представлять собой современные крытые площадки, на которых сельхозпроизводители из южных стран и республик Средней Азии, смогут продавать оптом свою продукцию через систему кросс-докинга или с краткосрочным хранением в мультитемпературных камерах, а также получат возможность переработки, фасовки, маркировки своей продукции перед отправкой в торговые сети.

генеральный директор Агропарка MAKOSH Вадим Цыганков

Уже сейчас начато строительство первых двух кросс-доков, которые планируется запустить в будущем году. Полноценную работу этот участок начнет в 2021 году.

- Мы хотим, чтобы вся торговля сельхозпродукцией на территории Агропарка была выстроена на прозрачных условиях и поэтому для работы на площадке, будем привлекать различные финансовые институты и контрольно-надзорные ведомства, - продолжает рассказ Вадим Игоревич.

- Уже есть договоренности с налоговыми и таможенными органами, Роспотребнадзороми и Россельхознадзором об организации постоянно действующих постов контроля за качеством реализуемой продукции. Для поставщиков это позволит правильно понимать правила и еще до начала работы предоставить все необходимые документы.

Агропарк MAKOSH в ближайшие годы будет интенсивно развиваться и для того, чтобы эта территория заработала на полную силу, необходимы инвесторы и резиденты. Для них здесь созданы все условия и в первую очередь ведется интенсивное строительств инфраструктуры: из предусмотренных проектом 14 км внутренних дорог в Агропарке уже построено более 6 км и до конца года планируется завершить еще 3, ведется проектирование железнодорожного узла, пожарной части, расчищены площадки для застроек инвесторов, заведена первая линия электричества мощностью 10 кВт, проектируется вторая линия, которая дает возможность энергоподключения по оптовым ценам, причем 150 кВт Агропарк MAKOSH предоставляет каждому участку бесплатно. Неудивительно, что инвесторы проявляют интерес к этому проекту - уже сейчас из 63-х участков в индустриальной части по 23-м есть предварительные соглашения с резидентами.

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- Мы заинтересованы в привлечении федеральных инвесторов, крупных дилерских центров, производителей сельскохозяйственной и спецтехники, - говорит генеральный директор Агропарка MAKOSH Вадим Цыганков. - Готовы предоставить им различные площадки от 2 до 15 га под склады и производство, и даже небольшие от 0,3 га для торговых и сервисных центров. Кроме того, с нашей стороны есть возможность оказать услуги резидентам от проектирования и получения согласований, до строительства под ключ или до определенного этапа по желанию заказчика.

Полноценная работа комплекса начнется уже в 2021 году.

ООО «Агропарк МАКОШЬ»

Адрес: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 15.

Телефон: +7 (3812) 385-145

Сайт: www.agropark55.ru

e-mail: agropark55@mail.ru

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