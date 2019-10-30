Авторитетно о рисках

Продукты наших аграриев были и остаются востребованными на потребительском рынке и вполне успешно конкурируют с импортной как в ценовом, так и в качественном сегменте. И в продолжение темы качества: хорошее сырье - залог безупречной во всех отношениях готовой продукции. А значит, успешный бизнес в сфере растениеводства и животноводства невозможен без учета факторов, влияющих на качество и безопасность конечной продукции.

И здесь в помощь производителям и переработчикам специалисты Омского референтного центра Россельхознадзора. Главная профессиональная задача коллектива центра - комплексные лабораторные исследования пищевой продукции животного и растительного происхождения, а также анализ семян и посадочного материала, почвы, воды, минеральных удобрений и еще целого ряда исходных составляющих в процессе аграрного производства.

Несведущий человек, впервые попавший в лабораторию центра, может подумать, что оказался в продвинутом научно-исследовательском институте, или многофункциональном медицинском центре - столько здесь сложного высокоточного оборудования, соответствующего передовым международным стандартам. И в самом деле, исследования здесь проводят на новейших приборах с применением самых эффективных на сегодняшний день реагентов, что позволяет стабильно расширять спектр возможностей центра и обеспечить максимальную точность испытаний. От "острого взгляда" профессионалов невозможно утаить ни токсичные вещества, ни тяжелые металлы, ни уровень радиоактивности, ни следы паразитов. Например, система автоматической идентификации и определения чувствительности микроорганизмов «Mini Vidas» работает с результативностью 99,9%. А время исследования с ее помощью сокращается более чем вдвое, по сравнению с приборами-аналогами предыдущего поколения.

По словам директора Центра Геринга Г.Я., учреждение объединяет в себе функционал испытательного комплекса и экспертного органа, так как помимо испытательной лаборатории, еще имеется орган по сертификации, действующий в связке с Испытательным центром, который в сжатые сроки выдает сертификаты соответствия и декларации на зерновые, зернобобовые, масличные культуры, корма, комбикорма, премиксы, плодоовощную продукцию, хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, мясо и мясную продукция, рыбу, продукцию молочной и маслосыродельной промышленности. А орган инспекции, созданный на базе учреждения, оперативно проведет оценку соответствия и оформит экспертные заключения на любую продукцию или объект внешней среды и сертификат соответствия за зерновые и зернобобовые культуры.

На сегодняшний день центр приобрел статус единственного в регионе производителя биологических препаратов широкого спектра действия против возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, а также стимуляторов роста и развития растений - биопрепаратов "Елена" и "Азолен". Первый направленно действует против возбудителей грибных и бактериальных заболеваний. Второй обладает защитными и стимулирующими свойствами и увеличивает урожайность овощных и зерновых культур на 30-50%.

Важный аспект: всем комплексом услуг центра могут воспользоваться не только сельхозпредприятия, но и частные лица. Владельцы личных подворий и дачники могут отдать на анализ пробы почвы со своих участков и им пояснят, чем она заражена, как ее "вылечить" и чем удобрять. Кроме того, специалисты центра исследуют воду из скважин и колодцев, а также продукты питания. Их протестируют на наличие вредоносных бактерий, тяжелых металлов, радиации, нитратов и других ненужных, а порой и опасных добавок. Есть в арсенале центра и действенные средства от общей беды всех огородников - насекомых-вредителей. Специалисты помогут избавиться от колорадского жука и клещей в зеленых зонах и в помещениях складов и цехов. Обработают от паразитов животноводческие фермы, автотранспорт и железнодорожные вагоны, задействованные в перевозке продукции растительного и животного происхождения.

Все исследования проводятся в рамках требований системы контроля качества. Этот регламент гарантирует высокую точность проводимых исследований, благодаря многоступенчатому аудиту на каждом этапе - от наличия соответствующих условий для проведения исследований, до скрупулезной фиксации конечных результатов.

Ну и, пожалуй, самая весомая составляющая эффективности работы центра - высококвалифицированные специалисты. В профессиональной команде - опытные агрохимики, токсикологи, агрономы, микробиологи, семеноводы и ветеринарные врачи. Благодаря их квалификации, готовности постоянно учиться и повышать уровень отраслевых компетенций центр получил статус самого авторитетного учреждения в своей сфере деятельности не только в нашем регионе, но и за его пределами.

Адрес: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 197

Телефон: +7 (3812) 32-91-30

Сайт: www.omskrefcentr.ru

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