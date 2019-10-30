Бизнес-класс Air Astana– гарантия идеального перелета

Наберитесь сил для больших свершений в делах или захватывающих приключений, откинув спинку кресла и погрузившись в сон в абсолютно горизонтальном положении*. На длительных международных рейсах вам также предложат уютное теплое одеяло, декоративная подсветка добавит ловкий штрих к вашему максимальному расслаблению.

Мужские и женские дорожные наборы, предоставляемые на средне- и дальне-магистральных рейсах объединили в себе стиль и роскошь от элитных известных брендов Christian Lacroix, Oscar de la Renta и Furla.

Оживите свои чувства с инновационным меню от нашей профессиональной команды бортового питания, которые искусно доставляют лучшие вкусы со всего мира прямо на ваш стол.

Пассажирам бизнес-класса доступна увеличенная норма провоза багажа – 2 места багажа по 32 кг.

В «Международном Аэропорту Нурсултан Назарбаев» г. Нур-Султан пассажирам бизнес-класса, а также «золотых» и «бриллиантовых» участников программы Nomad Club предоставляется доступ в Бизнес-лаундж «Шанырак». Бизнес-залы также предоставляются во многих других аэропортах.

Рейсы Нур-Султан-Омск-Нур-Султан выполняются 5 раз в неделю, в летнее время – ежедневно.

Продолжительность полета составляет примерно 1 час 10 минут.

За 7 лет авиасообщения пассажиры по достоинству оценили комфорт и качество обслуживания, удостоенного рейтинга 4-х звезд международным агентством Skytrax, а также воспользовались преимуществами, предоставляемыми программой премирования пассажиров Nomad Club.

Билеты можно забронировать и приобрести на сайте www.airastana.com, позвонив в центр бронирования и информации (Call Centre) по телефону +7 (717) 2584477, в офисах по продаже авиабилетов «Эйр Астаны» в Казахстане и в любом агентстве города Омска.

*полностью раскладывающиеся кресла доступны в салонах наших BC B767, A321 LR

Air Astana является совместным предприятием ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и BAE Systems (49%). Авиакомпания начала регулярные полеты 15 мая 2002 года. Маршрутная сеть включает более 60 международных и внутренних рейсов. Воздушный флот состоит из 38 самолетов Boeing 767/757, Airbus A320/А320neo, A321/A321neo, А321LR и Embraer E190/E190-E2.

«Эйр Астана» – восьмикратный лауреат премии Skytrax в номинации «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии и Индии», обладатель премии TripAdvisor “Travellers’ Choice Awards” 2018 и 2019 гг. в номинации «Региональный азиатский перевозчик». Обладатель 5 звезд в рейтинге APEX в номинации «Крупные региональные авиакомпании» 2018 и 2019 гг.

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