2019-10-30T12:30:28+03:00
Общество

ОМС: надежно, стабильно, просто

Директор филиала ООО «Капитал МС» в Омской области Елена Геннадьевна Сальникова о возможностях обязательного медицинского страхования.
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Елена Сальникова, директор филиала ООО «Капитал МС» в Омской областиЕлена Сальникова, директор филиала ООО «Капитал МС» в Омской области
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Одной из приоритетных задач нашего государства на современном этапе развития является оказание бесплатной и качественной медицинской помощи гражданам РФ, а также гражданам иностранных государств, временно или постоянно проживающим на территории РФ. Для реализации такой задачи в России с 2011 года действует закон об обязательном медицинском страховании, который уравнивает права всех обладателей полиса ОМС, включая право не только на бесплатную медицинскую помощь, но и на свободный выбор/замену страховой медицинской организации (СМО). К особой категории иностранных граждан в нашей стране отнесены жители дружественных государств — Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизстана — участников ЕАЭС. Гражданам этих государств достаточно предоставить в СМО документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и трудовой договор, по которому он работает в РФ.

Какие преимущества дает полис ОМС, оформленный в ООО «Капитал МС», в том числе на территории Омской области? Оформив полис ОМС у нас, вы убедитесь, что при возникновении проблем с получением бесплатных медицинских услуг, в том числе в случае тяжелого недуга, вы не одиноки. У вас есть помощники и защитники в лице страховых представителей нашей компании, которая является активным участником реализации национального проекта «Здравоохранение».

Три основных компонента, которые легли в основу нацпроекта:

1. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

2. Борьба с онкологическими заболеваниями;

3. Снижение смертности у детей всех возрастных групп.

50 % успеха в достижении этих показателей заключаются в развитии первичной помощи и профилактике заболеваний. И это четвертый компонент.

В этой связи в ООО «Капитал МС» большое внимание уделяется развитию пациенториентированной модели здравоохранения.

Наши проекты:Здоровье — это главный КАПИТАЛ каждого человека!

1. По инициативе Министерства здравоохранения Омской области при участии Территориального фонда ОМС и ООО «Капитал МС» в Омской области с апреля 2019 года стартовал пилотный проект «Информационное сопровождение беременных группы риска».

Механизм реализации проекта:

- информирование всей семьи о правах в системе ОМС, обеспечение необходимых диагностических и лечебных мероприятий на бесплатной основе;

- контроль маршрутизации пациенток;

- двойной контроль качества оказания медицинской помощи беременным и новорожденным — со стороны медработников и со стороны врачей-экспертов страховой компании;

- круглосуточный контакт-центр помогает в оперативном разрешении срочных вопросов пациенток с привлечением администрации медорганизаций и врачей-экспертов СМО;

- очная экспертиза качества медицинской помощи (в момент ее оказания), в том числе новорожденным.

2. Информационное сопровождение пациентов с острым коронарным синдромом.

Практическая помощь в получении бесплатной медицинской помощи; мотивация пациентов, перенесших стентирование коронарных сосудов, на выполнение всех рекомендаций лечащего врача в течение первого года после операции.

3. Информационное сопровождение пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или с установленным диагнозом рака.

Контроль со стороны СМО качества проведения химиотерапии; информационная работа с группами онкобольных, в том числе проходящих лечение в условиях стационара; контроль соблюдения прав онкобольных на бесплатное лечение и диагностику, сроков оказания медпомощи.

Получить бесплатную экспертную медико-юридическую поддержку в Омске можно по адресу: ул. Пушкина, 67

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Единый контакт-центр по вопросам ОМС в Омске:

8-800-550-81-02 или 8-800-100-81-02

(бесплатно в РФ)

Сайт: www.kapmed.ru

Лицензия: ЦБ России № ОС 3676-01 от 16.11.2018.

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