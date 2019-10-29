Щербакульский знак качества

Глава компании «ШиК» Сергей Николаевич Шилов знает о натуральных растительных маслах все, потому что производит их с 2010 года.

ООО «ШиК» - предприятие, организованное в 2010 году в рабочем поселке Шербакуль Омской области (Омская область, р.п. Шербакуль, ул.Советская, 30). Основной сферой деятельности является производство растительных масел.

- Сергей Николаевич, чем особенна ваша продукция?

- Мы производим наши масла из собственного сырья, выращенного в Шербакульском районе. Компания уделяет большое внимание качеству производимого продукта и изготавливает нерафинированные масла исключительно технологией холодного отжима, не добавляя какие-либо иные примеси. Только при холодном отжиме сырье не нагревается, и все натуральные витамины сохраняются в первозданном виде. Продукты, произведённые в результате горячего отжима или экстракции, лишены своей биологической ценности. Да, они пригодны для кулинарии, в частности, для жарки, но не более того. Но именно масло холодного отжима привносит в рацион такие ценные элементы, как витамин Е («витамин молодости»), провитамин А, высокоолеиновую кислоту и др. Производимые нами масла — подсолнечное, льняное, рыжиковое, горчичное, сурепицы, амарантовое и масло расторопши – все состоят на 100 процентов из масел растений их определяющих, без каких-либо добавок.

Замечу, что на полках российских магазинов не часто можно встретить растительные масла, произведенные холодным отжимом. При этом методе выделяется совсем немного продукта, в отличие от экстракции или горячего прессования.

- С какими проблемами сталкивается компания на данный момент?

- Проблемы на самом деле есть. Это и низкий уровень культуры питания, и продуктовая неграмотность населения. К сожалению, конечный потребитель либо не может определить качество масла, либо не рассматривает его вообще и руководствуется лишь ценой. Но ведь стоимость настоящего масла должна быть адекватной, потому что технологии выращивания масличных очень сложные — каждая культура требует особого подхода. Взять, к примеру, расторопшу пятнистую, из которой производится уникальное лечебное масло. Масличность этой культуры в нашей природной зоне около 22 процентов. Из тонны таких семян получается лишь немного масла, по сравнению с другими культурами. Кроме того, масличность напрямую зависит от погоды. Все это тоже отражается на себестоимости и конечной цене. К сожалению, многие крупные производители растительных масел должного качества не обеспечивают. В составе подсолнечного масла некоторых раскрученных марок присутствует более дешевое пальмовое масло. Между тем пальмовое масло нельзя употреблять в пищу, оно вредит нашему здоровью, так как является техническим. Мы не прибегаем к таким нечестным методам – и это наша принципиальная позиция.

- Какими вы видите решения проблем?

- К сожалению, здоровому образу жизни не учат ни в одном образовательном учреждении. Хочется надеяться, что в силу активной пропаганды здорового питания в средствах массовой информации, скоро станет модным быть здоровым. Потребитель научиться отличать качественный товар от некачественного, будет обращать внимание на состав продукта и поймет, что слишком низкая цена – это свидетельство некачественного продукта. Кроме того, считаю, что должны быть введены строгие госстандарты на масложировую продукцию, что избавит потребителя от недобросовестных производителей и даст возможность честным компаниям заниматься производством качественной продукции.

- Ваше отношение к международному сотрудничеству и проведению форумов.

- Продукты под нашей маркой уже вышли за пределы Омска. Масло охотно покупают не только во всех районах Омской области, а также в магазинах Новосибирской, Тюменской, Свердловской областей, Алтайского края и за пределами России. Мы продолжаем искать возможности развития как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Компания ООО «ШиК» – постоянный участник многих международных выставок. В марте 2019 года представитель нашей компании принял участие в международной выставке Agroworld, г.Ташкент. В течение всех трех дней работы выставки предприниматели и потребители выражали большой интерес к нашим маслам, а заключенные сделки— показатель того, что наша продукция востребована на рынке. В апреле сотрудники отдела продаж представляли нашу продукцию на международной конференции производителей агропромышленной продукции в городе Куньмин (Китай). Бизнесменам Поднебесной по душе пришлись наши масла.

Считаю, что встречи представителей бизнеса в рамках форумов нужны. Это помогает преодолеть барьер первоначального контакта двух сторон через личное присутствие и диалога в реальном времени.

Сайт: ООО «ШиК»

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