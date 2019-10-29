Хлебное дело

Сегодня продукция под фирменной торговой маркой «Веселый мельник» приобрела статус бренда агропромышленного комплекса Западной Сибири и успешно завоевывает рынки соседних территорий. В том числе и зарубежные.

Несколько лет назад будущие руководители предприятия поставили перед собой цель создать перспективный и конкурентоспособный бизнес, используя исключительно свои знания и опыт, местное сырье и уже существующие средства производства. На базе хлебоприемного предприятия в рабочем поселке Москаленки был создан торговый дом. Название для новой компании учредители выбрали оптимистичное и с отраслевой составляющей. Так список омского агробизнеса пополнил «Веселый мельник» . Продуманный нейминг сработал на успех и стал одной из составляющих авторитетного бизнес-имиджа предприятия.

Сегодня элеватор, ставший в свое время стартовой площадкой, оснащен по последним требованиям мукомольного производства. Современное оборудование по производству муки и комбикормов позволяет в полной мере обеспечивать потребности партнеров по рынку и имеет задел на перспективу. Кроме того, производитель имеет свои железнодорожные пути для своевременной отгрузки готовой продукции и зерна.

Сельхозпроизводители региона ежедневно поставляют сюда от 500 до 1000 тонн сырья. Ежемесячные объемы отгрузки пшеницы — от 5 до 10 тысяч тонн. При этом вся мука, выпускаемая под маркой «Веселый мельник», соответствует ГОСТу и проходит строгий контроль качества на протяжении всей технологической цепочки. Баланс цены и качества стал своего рода фирменным стилем товаров под торговой маркой «Веселый мельник». И неудивительно, что спрос на омскую продукцию стабильно растет.

Несколько лет назад была предпринята первая попытка реализации экспортного проекта. При поддержке Министерства сельского хозяйства Омской области был заключен контракт на поставку муки в Китай. Исходя из запроса зарубежных потребителей, на предприятии оборудовали мелкооптовую фасовочную линию мощностью 8-10 тонн фасованной продукции в смену.

Комплексный подход к ведению дел и клиентоориентированная сбытовая политика позволяют омичам стабильно расширять географию присутствия своей продукции. Сегодня в числе точек на карте нашей страны, отмеченных логотипом компании «Веселый мельник», Башкирия, Удмуртия, Калининград, Челябинская, Иркутская и Свердловская области, Пермский край, ХМАО. В ближайшей перспективе руководство предприятия планирует строительство новых зернохранилищ и мощностей для переработки зерна. А это, в свою очередь, станет стимулом для развития экспортного взаимодействия. Уже сейчас есть наработки по расширению деловых контактов по сбыту продукции и зерна пшеницы с Турцией, Китаем, Ливией, Ираном, а также с Белоруссией и Казахстаном.

Индивидуальный подход к клиентам, строгий контроль качества продукции, современное оборудование, высококвалифицированный персонал — в этом залог успеха любого производства. Однажды сделав ставку на эти составляющие, компания «Веселый мельник» своим примером подтверждает данный тезис на практике.

Адрес: г. Омск, ул. 10 лет Октября, дом 193, корп 2, офис 202

Телефон: + 7 (3812) 99-98-15, + 7 (3812) 37-25-24

Эл. почта: mr_mar53@mail.ru

Сайт: «Веселый мельник»

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