Боровое — курорт и здравница с горами в 400 км от Омска

В 10 часах езды от Омска расположен курорт, ежегодно принимающий тысячи российских туристов. Пейзажи здесь не уступают снимкам с Альп.

История поселка Боровое берет начало еще в позапрошлом столетии. Он расположен в сосновом бору на берегу одноименного озера и занимает площадь 10 км. Благодаря своему уникальному климату курорт получил популярность у российских туристов. Первый санаторий тут открыли в 1910 году. Сейчас в Боровом есть гостиницы, дома отдыха и санатории на любой вкус и кошелек. Кстати, главное, за что любят Боровое туристы, — это демократичные цены. Хотите здорово отдохнуть и сэкономить — значит, вам сюда.

Особенно любят Боровое омичи, оно и понятно: здравница находится всего в 10 часах езды от города. Добраться можно разными путями: на машине, автобусом, поездом или самолетом, который приземлится в Нур-Султане. От него до курорта каких-то пару часов езды. Боровое сочетает в себе пляжный отдых на местном озере, горные и лесные прогулки. Есть здесь и лечебные процедуры во всевозможных санаториях.

Национальный парк

В Боровом можно рассчитывать и на культурную программу. Главное, что нужно посмотреть, — это, конечно, Государственный национальный природный парк Бурабай, раскинувшийся на территории почти в 400 га.

В заповеднике 750 видов растений, среди которых 119 под особой охраной, 12 видов находятся на грани исчезновения. В парке живут 350 видов животных. Во время прогулок по красивейшей зеленой территории туристы могут встретить оленей, лосей, лис и хорьков. В заповеднике вы сможете понаблюдать за пернатыми, здесь обитают кряквы, серые утки, черныши.

Озеро с грязями

Про Боровое говорят, что это край озер. Туристы, приехжающие сюда даже несколько раз, успевают побывать не на всех. Немногие знают, что всего в 11 километрах располагается необычное озеро Майбалык с лечебными грязями. Часто туристы приезжают отдыхать в Боровое специально из-за него. Говорят, что вокруг этого озера природа в своем первозданном виде завораживает.

Горы с сумасшедшими закатами

Поражает Боровое и своими горными вершинами. Есть совсем небольшие, как, например, Болектау. Ее высота всего 250 метров, и восхождение на нее занимает всего 30 минут, зато вид и закаты просто сумасшедшие! Традиционно туристы совершают восхождения на горы Окжетпес и Жумбактас. Говорят, с них открываются пейзажи, которые ничуть не уступают швейцарским.

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