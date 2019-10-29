Медицина на службе молодости

Ее можно сравнить с изобразительным искусством, где полотно - внешность человека, а палитра - профессионализм докторов и современные технологии.

Сегодня научные методики и процедурный инструментарий в этой лечебной сфере настолько многогранны и сложны, что требуют от специалистов целого комплекса знаний в дерматологии, эндокринологии, диетологии, восстановительной медицине и, что особенно актуально, учитывая специфичность запроса, в психологии.

Именно такой комплексный подход взят за основу руководством уникального медицинского центра «Камелот», который вот уже 15 лет работает в нашем городе.

В структуре перечня услуг четыре базовых направления: эстетическая косметология, пластическая хирургия, anti-age медицина, снижение веса и коррекция фигуры.

- Мы в силу своей профессиональной специализации знаем многое о механизмах старения. Они универсальны и мало зависят от гендерной принадлежности человека и от его национальности. А значит, в нашей клинике найти вариант решения своих проблем может каждый. Главное - все делать вовремя, не ждать, когда биологический будильник начнет громко звонить, а начинать думать о сохранении своей внешней привлекательности заранее. А наша задача - замедлить темпы старения. И в этой связи наши потенциальные пациенты должны понимать: не существует одной таблетки от всех болезней, потому к каждому человеку мы подходим сугубо индивидуально и комплексно, - поясняет Игорь Нефф, главный врач клиники.

Например, женщине, мечтающей о том, чтобы сбросить лишний вес, диета чаще всего не поможет, а если и даст небольшой эффект, то лишь на время. Лишние килограммы коварны и целеустремлены, они всегда возвращаются. Потому что без полного скрининга эндокринной системы, гинекологического обследования и еще ряда анализов и консультаций со специалистами даже самое жесткое ограничение в еде не всегда дает желаемый результат. Поэтому в наших программах лечебного голодания и коррекции фигуры действует комплексный и максимально индивидуальный подход.

Тот же алгоритм работает в любом аспекте, касающемся красоты и молодости. Если представить процесс старения человека в численном формате, то его скорость на 60% будет зависеть от генетики, на 30% от образа жизни и лишь на 10% от медицины. Но современные технологии красоты и здоровья позволяют весьма результативно корректировать эту формулу в границах последних двух показателей. Эффект налицо, в прямом значении этой идиомы.

- Сегодня косметология все больше переходит от коррекции лица к коррекции тела. Мы активно применяем контурную пластику и нитевой лифтинг на тело. И главный тренд эстетической медицины - естественность. Да, есть молодые девушки со сформированной в сознании рекламной триадой скулы-губы-подбородок. Но женщины постарше хотят получить в результате косметических и эстетических процедур естественное, не замороженное лицо. Молодое и привлекательное. Мы воплощаем в жизнь их мечты с помощью малоинвазивных аппаратных и инъекционных методик, убирающих возрастные изменения, - рассказывает Игорь Петрович.

Кстати, сегодня этот запрос распространяется не только на женскую аудиторию. В центр все чаще обращаются мужчины, и мужская косметология, по словам специалистов, сегодня весьма перспективное направление.

Кроме того, в структуре центра создана база пластической хирургии. Здесь действуют две операционные, в штате врачи пластические хирурги, реаниматологи, анестезиологи с большим опытом. Спектр операций весьма широк, вплоть до интимной хирургии.

Это далеко не полная презентация возможностей омского центра. Главное - каждый, кто обращается к профессионалам «Камелота», остается доволен результатом и обретенной гармонией своего внешнего и внутреннего состояния.

Адрес: г. Омск, ул. Красный Путь, 153, корп. 9

Телефон: +7 (3812) 24 04-82

Сайт: «Камелот»

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