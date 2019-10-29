45 лет ОмГУ им. Ф.М. Достоевского: ведущий, классический, востребованный…

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского – крупнейший научно-образовательный и культурно-просветительский комплекс, осуществляющий профессиональную подготовку и переподготовку кадров по широкому перечню направлений, обеспечивающих инновационное развитие экономики не только Омской области, но и других регионов России.

Как начиналась история университета

ОмГУ стал первым университетом, который открылся в Омске. Ровно 45 лет назад, в августе 1974–го, был проведен первый набор из 325 студентов, а осенью начались занятия, которые вели около 40 преподавателей, прибывших сюда из вузов Омска, Иркутска, Новосибирска, Томска, Ростова-на-Дону и других университетских центров России. Коллектив талантливых ученых и преподавателей изначально поставил цель – создать классическое учебное заведение с широким спектром гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Их мечта сбылась. Сегодня наш университет по праву считается ведущим вузом Омской области. Кадровый потенциал региона в основном формируется из числа выпускников нашего вуза. Среди известных выпускников – Председатель правления Сбербанка России Г.О. Греф, член-корреспондент РАН А.В. Головнев и многие другие.

Как сегодня живет и развивается Омский госуниверситет

В приоритете фундаментальное, теоретическое знание, сочетание естественнонаучного и гуманитарного образования, без чего не может быть образованной личности. Главный показатель того, что вуз идет верным путем – кадровая востребованность выпускников. По рейтингу 2019 года портала Superjob по уровню зарплат молодых специалистов ОмГУ оказался единственным вузом нашего региона, представленным в рейтинге по направлениям «юриспруденция» и «экономика». Показатели в юридическом ТОПе позволили ему закрепиться на 11 месте, экономисты заняли 13 строчку по России. IT-шники показали не менее примечательные результаты, заняв 18 место по стране. О качестве образования выпускников говорит примечательный факт: в объявлениях о вакансиях работодатели часто пишут «Желательно с дипломом ОмГУ!».

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – один из ведущих научных центров региона

В ОмГУ сформированы научные школы по алгебре, геометрии и топологии, по органической и аналитической химии, по нанотехнологиям и физике наносистем, по изучению археолого-этнографических комплексов, по лингвистике и лингвистической экспертизе. Наши ученые: академик Н.А.Томилов, профессор Т.Б. Смирнова, профессор А.С. Фисюк, профессор В.В. Прудников и другие – являются признанными авторитетами в своих научных областях. Ежегодно университет проводит значительное число всероссийских и международных конференций. В рамках фундаментальных исследований партнерами ОмГУ выступают Институт физики прочности и материаловедения, Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Воронцова СО РАН, Семипалатинский государственный университет им. Шакирима, Балтийский государственный университет экономики и права и другие.

Омск и Омский университет

Омск и университет им. Ф.М. Достоевского давно уже составляют единое целое. ОмГУ видит свою миссию в том, чтобы быть центром образования, источником знания и развития научного потенциала. Наши выпускники формируют кадровый потенциал омского региона, его политику и экономику, его лицо и характер.

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