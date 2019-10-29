Надежда Платицина: каждый букет это история, рассказанная с помощью оттенков и форм

15 ноября 2019 года исполняется 27 лет, как в Омске появился салон «Белая Орхидея». На момент открытия мы были единственными от Урала до Дальнего Востока. Мы начинали в полном незнании, как работать в этой сфере, учились, пробовали и, несмотря на все сложности, продолжали идти вперед.

В начале 90-х в Омске нельзя было купить материал для оформления букетов, а выбор цветов был очень ограничен. Мы пережили разные периоды. Например, первые месяцы работы салона я ежедневно покупала цветы на базаре, потом лично возила растения и атрибуты, необходимые для аранжировки, из Москвы. Какое-то время мы сотрудничали с теплицами при заводах, потом наладили контакты с серьезными поставщиками. Но при этом часть цветов мы собирали и продолжаем собирать в лесу, а часть выращиваем в своей теплице.

Что касается учебы, когда «Белая Орхидея» открылась, школ флористики в России тоже не было: я и мои сотрудники все по очереди учились у зарубежных специалистов. Мы с самого начала стремились быть на уровне иностранных коллег, поэтому хотели участвовать в конкурсах, но для этого было необходимо членство в Европейской ассоциации. И тогда в 2000 году мы организовали Национальную гильдию флористов некоммерческую организацию, объединяющую флористов и представителей цветочного бизнеса со всей России. Последние четыре года я являюсь президентом гильдии. Мы постоянно участвуем в различных конкурсах, и сибиряки всегда занимают высокие места.

В общем, начинали сложно, но интересно. Пробовали все доступные варианты: не было схем ведения бизнеса и такого большого выбора поставщиков и товаров, который есть сейчас. Но мы справились и для многих коллег являемся образцом как в аранжировке, так и в методах работы. Мои бывшие сотрудники, уехав из маленького Омска, нашли себя в крупнейших цветочных компаниях Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, а некоторые открыли собственные предприятия.

Работа флориста трудная и интересная. Она требует множества знаний о растениях: как они называются, как и где растут, в какое время цветут. А еще это художественная и творческая профессия. Необходимы знания композиции и работы с цветом, ведь каждый букет это история, рассказанная с помощью оттенков и форм, и испортить ее можно одной неправильной веточкой.

За почти 30 лет своей работы «Белая Орхидея» из маленького цветочного магазина выросла в настоящую корпорацию. Мы можем все: от аранжировки простых букетов без повода до оформления масштабных мероприятий самого высокого уровня в любом регионе страны и ближнего зарубежья. Так, например, мы украшали дворец SULTAN Сарайы, ГККП «Дворец мира и согласия», ТРЦ «Хан Шатыр» в Казахстане, участвовали в оформлении торжеств в честь 300-летия Санкт-Петербурга, занимались цветочным оформлением встречи В.В. Путина с омскими властями. Мы любим свою работу, делаем ее максимально качественно и красиво и можем воплотить в жизнь любые мечты, связанные с цветами.

Адрес: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 5а

Телефон: +7 (3812) 31-55-77

Сайт: «Белая Орхидея»

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