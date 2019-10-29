Омский филиалООО ВТБ МС на защите прав застрахованных
Основными направлениями деятельности филиала являются:
1. Организация оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в системе ОМС;
2. защита и обеспечение прав застрахованных лиц приоказании медицинской помощи в системе ОМС;
3. контроль объемов, сроков и качества оказанной медицинской помощи;
4. информационное сопровождение и поддержка застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи.
В приоритете деятельности страховой медицинской организации ООО ВТБ МС – защита прав и законных интересов застрахованных лиц, что обеспечивается широкой сетью пунктов выдачи полисов и офисов с оптимальным режимом работы в вечернее время и выходные дни, удобным для работающих граждан; для маломобильных граждан в Компании организован социальный сервис - услуга по доставке полисов ОМС на дом.
В филиале созданы специализированные службы по защите прав застрахованных и экспертизе качества медицинской помощи, имеющие успешный многолетний опыт работы и укомплектованные высококвалифицированными специалистами.
Эксперты отдела защиты прав застрахованных:
- обеспечивают застрахованных граждан всей необходимой информацией о правах застрахованных лиц и организации оказания медицинской помощи в регионе;
- работают с устными и письменными обращениями граждан;
- организуют проведение экспертизы, в том числе по письменным обращениям;
- обеспечивают юридическую поддержку застрахованных.
По итогам работы за 9 месяцев 2019 года, в Омский филиал ООО ВТБ МС поступило 6654 обращений от застрахованных лиц, из них - 58 жалоб на качество медицинской помощи инезаконное взимание денежных средств за медицинские услуги, входящие в программу ОМС.
За этот период, на основаниипоступившихжалоб от застрахованных лиц, экспертной службой филиала было проведено более 120 экспертиз, в результате чего медицинскими организациями в досудебном порядке возвращено гражданам 81000 рублей. По результатам рассмотрения исковых заявлений в суде,за некачественно оказанные медицинские услуги застрахованным лицам Омского филиала ООО ВТБ МС было выплачено 1 600 0000 рублей.
В рамках индивидуального информирования населения, на профилактические мероприятия было приглашено более 95 тысяч человек, до конца года планируется пригласить пройти диспансеризацию и профилактические осмотры еще 50 тысяч жителей Омской области.
В качестве экспертов Омский филиал ООО ВТБ МС привлекает к работе высококвалифицированных врачей-, в числе которых кандидаты и доктора медицинских наук. Обращения от граждан принимаются в любой форме: устной, письменной, через интернет. Круглосуточную поддержку застрахованных в компании на всей территории РФ осуществляет Единый контактный центр с бесплатным Федеральным номером горячей линии 8 800 100 800 5.
С 2016 года в Омском филиале ООО ВТБ МС успешно работает служба страховых представителей трех уровней, где специалисты каждого уровня решают задачи различной степени сложности: от оказания консультативной помощи гражданам по вопросам ОМС до проведения контрольно-экспертных мероприятий в случае нарушения прав застрахованных лиц.
К страховым представителям Омского филиалаООО ВТБ МС можно обратиться:
- по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 100 800 5;
- по телефону, указанному на вашем полисе ОМС;
- заполнив форму в разделе «Обратная связь»;
- по электронной почте.
Все консультации и экспертиза качества медицинской помощи для застрахованных лиц в ООО ВТБ МС по ОМС бесплатны.
Адрес: г. Омск, ул. Коммунистическая, 20
Телефон: +7 (3812) 297-756
Сайт: ООО ВТБ МС
Лицензия на обязательное медицинское страхование ОС № 3230 – 01 от 28.02.2019. Лицензия на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни СЛ № 3230 от 28.02.2019
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