Омский филиалООО ВТБ МС на защите прав застрахованных

Основными направлениями деятельности филиала являются:

1. Организация оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в системе ОМС;

2. защита и обеспечение прав застрахованных лиц приоказании медицинской помощи в системе ОМС;

3. контроль объемов, сроков и качества оказанной медицинской помощи;

4. информационное сопровождение и поддержка застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи.

В приоритете деятельности страховой медицинской организации ООО ВТБ МС – защита прав и законных интересов застрахованных лиц, что обеспечивается широкой сетью пунктов выдачи полисов и офисов с оптимальным режимом работы в вечернее время и выходные дни, удобным для работающих граждан; для маломобильных граждан в Компании организован социальный сервис - услуга по доставке полисов ОМС на дом.

В филиале созданы специализированные службы по защите прав застрахованных и экспертизе качества медицинской помощи, имеющие успешный многолетний опыт работы и укомплектованные высококвалифицированными специалистами.

Эксперты отдела защиты прав застрахованных:

- обеспечивают застрахованных граждан всей необходимой информацией о правах застрахованных лиц и организации оказания медицинской помощи в регионе;

- работают с устными и письменными обращениями граждан;

- организуют проведение экспертизы, в том числе по письменным обращениям;

- обеспечивают юридическую поддержку застрахованных.

По итогам работы за 9 месяцев 2019 года, в Омский филиал ООО ВТБ МС поступило 6654 обращений от застрахованных лиц, из них - 58 жалоб на качество медицинской помощи инезаконное взимание денежных средств за медицинские услуги, входящие в программу ОМС.

За этот период, на основаниипоступившихжалоб от застрахованных лиц, экспертной службой филиала было проведено более 120 экспертиз, в результате чего медицинскими организациями в досудебном порядке возвращено гражданам 81000 рублей. По результатам рассмотрения исковых заявлений в суде,за некачественно оказанные медицинские услуги застрахованным лицам Омского филиала ООО ВТБ МС было выплачено 1 600 0000 рублей.

В рамках индивидуального информирования населения, на профилактические мероприятия было приглашено более 95 тысяч человек, до конца года планируется пригласить пройти диспансеризацию и профилактические осмотры еще 50 тысяч жителей Омской области.

В качестве экспертов Омский филиал ООО ВТБ МС привлекает к работе высококвалифицированных врачей-, в числе которых кандидаты и доктора медицинских наук. Обращения от граждан принимаются в любой форме: устной, письменной, через интернет. Круглосуточную поддержку застрахованных в компании на всей территории РФ осуществляет Единый контактный центр с бесплатным Федеральным номером горячей линии 8 800 100 800 5.

С 2016 года в Омском филиале ООО ВТБ МС успешно работает служба страховых представителей трех уровней, где специалисты каждого уровня решают задачи различной степени сложности: от оказания консультативной помощи гражданам по вопросам ОМС до проведения контрольно-экспертных мероприятий в случае нарушения прав застрахованных лиц.

К страховым представителям Омского филиалаООО ВТБ МС можно обратиться:

- по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 100 800 5;

- по телефону, указанному на вашем полисе ОМС;

- заполнив форму в разделе «Обратная связь»;

- по электронной почте.

Все консультации и экспертиза качества медицинской помощи для застрахованных лиц в ООО ВТБ МС по ОМС бесплатны.

Адрес: г. Омск, ул. Коммунистическая, 20

Телефон: +7 (3812) 297-756

Сайт: ООО ВТБ МС

Лицензия на обязательное медицинское страхование ОС № 3230 – 01 от 28.02.2019. Лицензия на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни СЛ № 3230 от 28.02.2019

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