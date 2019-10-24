Уютный городок в большом городе

А когда есть из чего выбирать, потенциальные покупатели могут себе позволить включить в запрос не только комфорт внутри квартиры, но и наличие объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности.

Учитывая это, застройщики постепенно уходят от точечных сооружений, делая ставку на создание микрорайонов, отвечающих потребностям будущих жильцов. Именно этим принципом руководствовались проектировщики и строители нового микрорайона Рябиновка.

За несколько лет, прошедших с того момента, когда в тихом и красивом уголке Левобережья появились первые трёхэтажные дома, новая «территория для людей» обрела конкретные черты комплексной застройки. Сегодня здесь введены в эксплуатацию и заселены уже 40 домов, построенных по современным технологиям. Квартиры в них оборудованы индивидуальными отопительными системами – в каждой установлен газовый котёл чешской фирмы Prother. А значит, жильцы избавлены от традиционных сезонных неудобств, связанных с ремонтными и профилактическими работами на тепловых сетях. Перебоев с горячей водой и теплоснабжением здесь не бывает. Дополнительные бонусы в обеспечении комфорта собственников - французские балконы, пятикамерные стеклопакеты в окнах, качественная шумоизоляция и наружная теплоизоляция, встроенные раздвижные шкафы – гардеробные.

Автолюбители непременно оценят по достоинству вместительные асфальтированные парковки. Мамочки с детьми – многофункциональные детские площадки. Люди старшего возраста - красивые досуговые зоны с ухоженными газонами, цветущими клумбами и скамейками.

В микрорайоне уже действует поликлиника для взрослых и детей. За покупками тоже далеко ехать не придётся. Здесь есть торговый комплекс, несколько магазинов и аптека. А совсем скоро будет и свой детский сад на 310 мест.

Ну и, пожалуй, самый привлекательный аспект для будущих владельцев жилья в «Рябиновке»: сниженные процентные ставки по ипотеке от банков - партнеров (например, ОРИК от 7,5 % годовых). Также, сам застройщик дает возможность купить квартиру под ключ без первоначального взноса.

Подробнее о микрорайоне, квартирах и вариантах расчётов Вы узнаете, позвонив по телефону 38–25–16 (ежедневно с 09:00 до 19:00). Или на сайте Рябиновка55

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