2019-10-23T13:57:30+03:00
Общество

«Долгое время не мог найти работу»: Знакомые омского ревизора рассказали, почему он решил свести счеты с жизнью

Труп 35-летнего Алексея Корявченкова нашли за городом
Анна МИКУЛА
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Это последнее в жизни фото Алексея Корявченкова родные сделали за несколько минут до его ухода. Фото: vk.com/omskgolosЭто последнее в жизни фото Алексея Корявченкова родные сделали за несколько минут до его ухода. Фото: vk.com/omskgolos
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За судьбу Алексея Корявченкова переживали многие омичи. 35-летний мужчина попрощался с сестрой, к которой приходил в гости, и просто бесследно исчез. Алексея искали в Амуре – между 24-й и 33-й Северными. Родные сразу предчувствовали: с их близким человеком могло случиться что-то непоправимое – он никогда раньше не пропадал, не сообщив им, куда направляется. А тут даже его сотовый оказался вне зоны доступа.

Пропавшего искали сразу два отряда – «Лиза Алерт» и «Доброспас-Омск». Волонтеры после работы и в свои выходные прочесывали окрестности, невзирая на холод и дождь. Все до последнего надеялись найти Алексея живым.

К сожалению, чуда не произошло. Тело мужчины, похожего по приметам на Корявченкова нашли уже за городом около СНТ «Садовод-1». Труп лежал под высоковольтной линией электропередач. Никаких предупреждений о том, что решился на такой отчаянный шаг, или предсмертной записки для родных омич не оставил.

– По предварительным данным, установленным в ходе осмотра следователем и экспертом места происшествия и тела погибшего, смерть мужчины, лежавшего рядом с опорой ЛЭП, наступила в результате переломов и повреждений внутренних органов, характерных для падения с высоты более 4 метров, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Кроме того, на одежде погибшего обнаружены следы возгорания, что может свидетельствовать о том, что мужчина, ранее высказывавший близким мысли о смерти, забравшись на опору, мог получить удар электротоком. Более точно обстоятельства его смерти будут установлены в ходе проверки.

Как рассказали «Комсомолке» знакомые погибшего, он был ревизором, но потерял работу и долгое время по непонятным причинам не мог найти новую. Из-за этого он почти постоянно находился в подавленном состоянии. У Алексея с сестрой были очень доверительные отношения. Неслучайно именно она стала последним человеком, с кем он захотел поговорить по душам в тот страшный день. Вероятно, он пришел попрощаться перед смертью с самым близким для него человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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