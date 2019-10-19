65 лет омской криминалистике: Следователи рассказали, как ловили маньяка, несколько лет нападавшего на мужчин

19 октября 1954 году Генеральный прокурор СССР Руденко подписал Указание № 3/195 «О работе прокурора-криминалиста». После реформирования следствия служба криминалистики перешла в ведение нового органа – Следственного комитета России. В этом году она отмечает юбилейную дату – 65 лет со дня основания. Сейчас в штате регионального СКР 17 криминалистов: девять в областном управлении, по одному на каждый округ Омска и еще двое – в Таре и Муромцево. «Комсомолка» решила узнать больше об этой увлекательной профессии.

ТЕХНИКА ПОМОГЛА ПОЙМАТЬ ОТЧИМА-ПЕДОФИЛА

Если раньше на заре криминалистики основным орудием следователя была лупа, то сейчас есть новейшая техника. Например, с помощью электронного комплекса UFED можно быстро извлечь и скопировать информацию с любого носителя: с поцарапанного компакт-диска, с флэшки и со сломанного мобильного телефона. Программное обеспечение, установленное на компьютере, поможет отследить злоумышленника в социальной сети и восстановит даже удаленную информацию на сотовом или компьютере.

Например, это устройство помогло поймать отчима-педофила, который свои извращения в отношении двухлетнего мальчика снимал на телефон. Потом он запись удалил, но ее удалось восстановить благодаря UFED.

Еще одного извращенца вычислили спустя пять лет. Первое преступление против ребенка случилось еще в 2013 году в Советском округе. 7-летняя девочка рассказала родителям, что ее затащил в лифт незнакомый мужчина. А потом странный дядя напал на другую малышку в Октябрьском округе. В этот раз его удалось скрутить подоспевшим на помощь взрослым. Следователи-криминалисты предположили, что он причастен и к первому преступлению. Пострадавшая в 2013 году девочка смогла его вспомнить даже через столько времени и уверенно опознала. Следователи запросили у оператора биллинг сотового телефона обвиняемого. Выяснилось, что в тот день он как раз находился на месте преступления, хотя сам живет в Кировском округе. После того, как ему предоставили распечатку, он во всем сознался. Сейчас педофил уже отбывает наказание – его приговорили к 15 годам в колонии особого режима.

УБИЙЦУ ПОЛИ НАЗАРОВОЙ И КОЛИ КУКИНА ПОМОГ РАСКРЫТЬ ПОЛИГРАФ

Большую роль в раскрытии преступления играет полиграф. Эффективность этого прибора, который используется довольно часто, в среднем 95%.

Самое резонансное преступление, в котором следователям помог разобраться детектор лжи – убийства с разницей в несколько лет двоих детей в селе Большой Атмас Черлакского района. Напомним, сначала без вести пропала Полина Назарова, а через несколько лет ее маленький сосед Коля Кукин. Детоубийцей оказался отец мальчика Максим Калинин, который как ни в чем не бывало со всем селом участвовал в поисках своего сына. Сопоставив цепочку фактов, следователи пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен именно Калинин. Отец Коли отрицал свою вину. Его версию поддерживала родная мать Коли, которая знала обо всех зверствах мужа-извращенца. Однако полиграф показал, что женщина скрывает правду и осведомлена об обстоятельствах исчезновения мальчика.

Когда же такие же результаты показала проверка на полиграфе отца мальчика, то все сомнения у следователей отпали – он причастен к убийству. Когда на допросе Калинину показали результаты проверки на полиграфе, он сознался и показал место, куда скрыл труп сына. В ходе следствия Калинин рассказал и о другом зверстве – как изнасиловал и закопал на своем подворье маленькую соседскую девочку Полину, которая, как все в течение нескольких лет считали, утонула. Ее тельце следователи тоже смогли найти в месте, указанном извергом. Впоследствии Калинин был осужден к пожизненному лишению свободы.

МАНЬЯК УБИВАЛ МУЖЧИН, ЧТОБЫ САМОУТВЕРДИТЬСЯ

Серия страшных убийств прокатилась по Омску в 2007 году. По городу поползли слухи о маньяке, который расправляется исключительно с мужчинами. Первый раз на убийство неведомый зверь решился 3 февраля. Вечером жильцы дома на улице Химиков обнаружили в подъезде на первом этаже истекающего кровью соседа. 32-летнего мужчину кто-то лишил глаза, выстрелив ему в голову. Позже он скончался в больнице, так и не сумев рассказать, кто на него напал.

14 февраля такой же случай произошел на соседней улице Заозерной. Там также в подъезде на первом этаже обнаружили умиравшего 50-летнего мужчину с проникающим ранением головы. Оказалось, он шел в магазин купить хлеба к ужину. Как и в первый раз, в этом случае все были в замешательстве: врагов у погибших не было, как и больших денег. Так что версии убийства из неприязни или ради грабежа отпадали. Не приходя в сознание, второй потерпевший тоже умер в больнице.

Но на этот раз убийца поторопился и оставил улику: в шахте лифта следователь обнаружил металлический цилиндр длиной 78 мм. Странный предмет, которым, вероятно, стреляли из самодельного оружия, передали на экспертизу. Она установила, что сплав содержит вольфрам, а значит, цилиндр точно изготовлен не кустарно, а на каком-то предприятии. Выяснилось, что в Омске такие изделия производят только на заводе имени Баранова. Значит, причастным к преступлениям может быть кто-то из высококвалифицированных токарей.

Убийца, поняв, что к нему подобрались очень близко, на время затих. Но осенью 2008-го снова вышел на охоту. 15 октября он напал на свою очередную жертву – опять в подъезде дома на улице Зарзерной. На этот раз пожилой мужчина выжил и сумел рассказать, что случилось. Пенсионер вспомнил, что за ним в лифт зашел высокий молодой человек в кепке и очках. У себя за спиной потерпевший услышал щелчок. Когда повернулся, увидел в руках у попутчика какую-то металлическую трубку, а потом почувствовал острую боль. Запомнить лицо нападавшего мужчина не смог.

Почувствовав свою безнаказанность, нелюдь решился напасть прямо на улице. 4 сентября он ехал на велосипеде и чуть не сбил семью, прогуливавшуюся с коляской, где мирно спал малыш. Отец ребенка сделал ему замечание, и это стало для серийного убийцы достаточным поводом, чтобы напасть снова. Он вынул свое самодельное ружье и выстрелил мужчине в грудь, а потом скрылся. Но потерпевшего удалось спасти. Он и его супруга хорошо запомнили нападавшего и помогли составить детальный фоторобот. Тем самым очкариком оказался Андрей Кудла. На тот момент он устроился на «Электроточприбор». 24 апреля 2010 года его задержали на проходной.

Мужчина сначала все отрицал и изображал недоумение. Ему показали данные биллинга сотового, по которым было видно: во время всех четырех преступлений он находился в месте, где их совершали. Кудла придумал довольно правдоподобные объяснения.

Но при обыске в его квартире нашли напильник, которым он после работы обтачивал металлические стержни для своего «хобби». А на домашнем компьютере задержанного удалось восстановить удаленные файлы. На хоум-видео Кудла хвастается своими преступлениями и описывает их во всех подробностях. При этом сам он назвал эти записи «дневником серийного убийцы».

Как выяснилось, все началось в детстве. Над парнем издевался его собственный отец. Несмотря на то, что семья так и продолжала жить в тесной двушке в хрущевке, родственник с ним не общался. Оказалось, что отец перестал разговаривать с Андреем с тех пор, как сын был ещё совсем маленьким. Парень рос забитым и замкнутым, у него не было друзей. А в памяти изъятого сотового следователи обнаружили только два номера. Кудла поступил в Политех, но был отчислен и пошел работать на завод. Там он и придумал план мести всем мужчинам, в каждом из которых видел своего жестокого отца.

Экспертиза показала, что на момент совершения преступлений, Кудла был вменяем. Но, когда в отношении него завели уголовное дело, он временно помешался. Мужчину направили на принудительное лечение в психбольницу.

При всей ненависти к отцу, свою мать Кудла нежно любил. Пожилая женщина была единственной, кто на суде до последнего пытался оправдать и защитить его. И вот 2 января 2012 года он решил сбежать к маме, чтобы поздравить ее с Новым годом. В 6 утра Андрей попросил санитара отвести его в туалет. По дороге ударил его кулаком в лицо и вырвался, потом напал на медсестру и начал требовать ключи от входной двери. На помощь подоспели другие сотрудники. Но справиться с крупным и агрессивным пациентом оказалось не так-то просто. В этот момент на защиту медсестры, в которую был безответно влюблен, прибежал другой психически больной человек. 35-летний олигофрен из Крутинского района был дважды судили – за кражу и убийство. Мужчина бросился на обидчика своей дамы сердца. Он раньше видел, как санитары усмиряют буйных пациентов, накинул на шею Кудлы свивальник и начал тянуть его концы в разные стороны.Но не рассчитал силы и задушил нападавшего. Так закончилась история серийного убийцы, несколько лет державшего в страхе Нефтяники.

РАСКРЫЛИ ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО 15-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Преступления, остающиеся нераскрытыми, как правило, совершаются опытными рецидивистами, либо людьми без криминального прошлого, но обладающими незаурядным умом. Именно такой головоломкой стало для следователей убийство, происшедшее в 2000 году.

1 сентября на обочине дороги, ведущей к калачинскому аэродрому нашли тело мужчины. Из улик в распоряжении следователей были только повреждения на трупе. Но он был так обезображен, что установить личность на тот момент не получилось. Тем более, что, как выяснилось годы спустя, убитый был в нашем регионе проездом. Погиб он в 2 тысячах километров от места, где жил – города Братск Иркутской области.

Также ничто не указывало на связь этого убийства с уголовным делом, возбужденным 15 сентября 2000 года следователем прокуратуры Ленинского района Новосибирска по факту обнаружения автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавшего гражданке Штельвах. Сама владелица авто просто исчезла.

Уголовное дело могло так и остаться не раскрытым, если бы не сработала давно известная истина – когда о преступлении знают двое, о нем знают все. Один из уголовников в доверительном разговоре вспомнил о прошлом и рассказал знакомому обстоятельства случившегося.

Информация поступила к оперативникам, была проверена и 21 февраля 2014 следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и убийство.

Выяснилось, что летом 2000-го сотрудник типографии в Братске Акимов узнал, что его директор по фамилии Штельмах планировала ехать вместе со знакомым Рощектаевым на своей Toyota Land Cruiser Prado в Анапу. Там они планировали отдохнуть и купить Рощектаеву машину.

Акимов был в курсе, что знакомые повезут крупную сумму и решил совершить на них налет, когда они будут ехать по трассе. Вместе с Мирошкиным, Касперчиком и Васильевым они планировали проследить, когда их жертвы окажутся в безлюдном месте, напасть на них и ограбить.

Случай бандитам представился на заправке недалеко от Калачинска. Акимов, пользуясь личным знакомством со Штельвах, подошел к ней поговорить. Потом заманил женщину и ее спутника в глушь.

Там они расправились с Рощекаевым. Мирошкин трижды выстрелил ему в голову, Васильев добил жертву из обреза охотничьего ружья 16 калибра.

Испугавшись, что их кто-нибудь заметит, преступники сели в свою машину, туда же затащили Штельвах. После этого вывезли женшину в не установленное следствием место, где отобрали у Штельвах ее ювелирные украшения, а потом убили. Ее тело так и не найдено.

Потом Акимов с Мирошкиным вернулись к трупу Рощектаева, накрыли его ветками и уехали в Братск. Награбленное все бандиты разделили между собой, когда встретились дома.

В августе 2014 года уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Омской области. Следователю было понятно, что оставшиеся в живых к моменту принятия уголовного дела к производству подозреваемые и Мирошкин действительно причастны к совершению преступления. Но какова именно их роль в содеянном и как это доказать?

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, потому что все свидетели и потерпевшие живут в разных городах, а двое из четырех подозреваемых скончались. Подозреваемые как раз и пытались свалить всю вину на умерших «коллег»

Кусочки мозаики в целую картину сложились только благодаря кропотливому труду сразу нескольких криминалистов. Им пришлось выезжать в командировки в Новосибирскую, Иркутскую, Томскую области и Красноярский край. Были проведены дополнительные экспертизы. В результате удалось найти новых свидетелей по делу и не замеченные прежде улики.

Проведенные по делу экспертизы и анализ противоречивых показаний подозреваемых позволили установить последовательность выстрелов из оружия разного типа и опровергнуть версию Мирошкина, что Рощектаева убил Васильев. Рассыпалась и версия Акимова. Он изначально заявил, что согласился участвовать в разбое, потому что его запугали Васильев и другие подельники. Изучив все показания и собранные улики, следователь заключил, что именно Акимов был организатором преступленния, так как только он из всех соучастников обладал информацией о передвижениях потерпевшей и наличии у нее значительной денежной суммы.

Как выяснилось, добытые кровью драгоценности Штельвах Акимов подарил своей матери. Украшения нашли во время обыска в ее квартире. Позже сестра погибшей опознала эти вещи.

Благодаря правильной организации и высокому профессионализму следователя удалось получить достаточно доказательств и уголовное дело по обвинению Акимова и Мирошкина направили в Омский областной суд.

В марте 2015-го Акимова приговорили к 16, а Мирошкина к 18 годам в колонии строго режима.