Литературные скамейки с онлайн-библиотекой появились на бульваре Мартынова

На аллее обновленного литературного бульвара Л. Мартынова открылись первые книжные стенды проекта «Мобильная библиотека».

Книжные «полки» размещены на 17 стеллах рядом со скамейками на литературной аллее. На виртуальных стеллажах размещено около 500 электронных произведений русской и зарубежной литературы, в том числе более 180 книг омских писателей, поэтов, ученых и краеведов. Уникальная подборка подготовлена специалистами Бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки». Чтобы скачать интересующее произведение, достаточно навести камеру смартфона или планшета на индивидуальный QR-код, расположенный на корешке книги, и выбрать удобный формат файла. Загрузить литературное произведение в электронном виде можно одним касанием с помощью бесплатной сети Wi-Fi МТС или через мобильный интернет.

Первыми читателями Мобильной библиотекой стали омичи – организаторы и участники торжественного открытия обновленного бульвара Л. Мартынова.

«Мы рады внести свой вклад в новый облик и содержание популярнейшего у омичей бульвара Мартынова и оформили литературные скамейки в рамках проекта «Мобильная библиотека». Проект важен и для сохранения культурного наследия Омска Теперь жители и гости города смогут по-новому взглянуть на чтение книг, и в любой момент, гуляя по бульвару, загрузить понравившееся произведение на свой гаджет. Без походов в книжный магазин или библиотеку, благодаря бесплатному WiFi от МТС, омичи могут скачивать любимые книги моментально», — отметил директор МТС в Омской области Андрей Сергиенко.

«Мы стремимся внедрять инновации в городскую жизнь и предлагать омичам все новые возможности для культурного развития и образования. Поэтому мы представляем жителям Омска новый формат библиотеки - Мобильную библиотеку МТС, который удачно сочетает в себе современные технологии и традиционное чтение. И я рад, что первая мобильная библиотека появилась именно в многофункциональном пространстве бульвара Мартынова, а в ее коллекции широко представлены омские авторы. Уверен, что стенды «библиотеки» станут одной из достопримечательностей и дополнят облик обновленного бульвара, любимого не одним поколением омичей», — рассказал глава Администрации Центрального округа Амангельды Мендубаев.

Также в «Мобильной библиотеке» омичи могут найти информацию о всероссийском благотворительном проекте МТС «Поколение М». Скачав QR-код на одноименной книге, можно познакомиться с информацией о творческих конкурсах и мастер-классах на онлайн-площадке проекта. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» уже собрано 18 миллионов рублей. Средства направлены на помощь 57 детям.

Справка «Литературный Омск»

Впервые в Мобильной библиотеке МТС представлены художественные произведения омских авторов, включая раздел «Омские писатели детям». Имена омских писателей прочно вошли в историю не только литературы великой Сибири, но и российской литературы: поэты Леонид Мартынов (1905-1980), Павел Васильев (1910-1937), Петр Драверт (1879-1945), Георгий Вяткин (1885-1938), Тимофей Белозеров (1929-1986), писатели Борис Пантелеймонов (1888-1950), Антон Сорокин (1884-1928).

В конце 20 – начале 21 века в Омске работали многие одаренные литераторы: писатель, краевед Иван Петров (1920-2012), Александр Лейфер (1943-2017), поэты: Владимир Балачан, Владимир Макаров (1938-2010), Татьяна Четверикова, и другие.

Мобильная библиотека МТС на бульваре Мартынова также включает издания современных талантливых авторов-омичей: Светлана Курач, Алла Кузнецова, Валентина Ерофеева-Тверская, Вероника Шелленберг, Александр Тихонов, Дмитрий Румянцев, Михаил Кузин и др.