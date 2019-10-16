Как вернуть страховку по кредиту?

Все дело в том, что данная страховка включена в тело кредита. Получается интересная ситуация: на руки вы получаете сумму, которая была указана в кредитном договоре, а сумма к выплате существенно больше. Или наоборот, вы получаете сумму меньшую, чем указано в кредитном договоре, поскольку часть списывается на ненужную вам страховку.

Как решается подобная проблема?

Оперативность – наше все! Имеется так называемый «период охлаждения», равный 14 дням. Это означает, что в течение 14 дней с момента получения кредита вы вправе написать заявление на отказ от страховки и возврат денежных средств, уплаченных в качестве страховой премии.

Второй способ вернуть денежные средства существует только при досрочном исполнении обязательства и только если в условиях программы страхования есть такой пункт. Очень важно понимать, что страховую премию вы сможете вернуть только за фактически не использованный период по договору. К примеру, если вы брали кредит на 5 лет, а погасили досрочно за 1 год, вы вправе вернуть страховую премию за 4 года.

Но что же делать, если законные требования оказались проигнорированными? Тогда алгоритм действий следующий:

1. Составляем юридически грамотную претензию и ждем установленный законом срок 10 дней.

2. Если претензия проигнорирована, тогда обращаемся с исковым заявлением в суд.

И еще, уважаемые граждане, не забывайте после погашения кредита брать справку о полном погашении задолженности перед кредитной организацией, чтобы в дальнейшем избежать проблем.

Член ассоциации юристов и адвокатов России, член ассоциации независимых европейских юристов, член общественной организации по защите прав должников от кредиторов,

юрист в сфере финансов и кредитования Москаленко Андрей Петрович.

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