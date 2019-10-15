2019-10-15T13:01:20+03:00
Здоровье

Новая услуга в «Евромеде»: лечение варикоза лазером

Теперь для пациентов отделения сосудистой хирургии «Евромеда» наряду с венэктомией и радиочастотной облитерацией доступна новая услуга – лечение варикоза лазером.
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Сегодня варикозное расширение вен признано одним из самых распространенных заболеваний — по статистике, им страдает около трети взрослого населения страны. Подавляющее большинство людей относится к варикозу как к неудобному косметическому дефекту. Не все знают, что при прогрессировании заболевания варикозная болезнь приводит к таким опасным осложнениям, как тромбофлебит (воспаление стенок вен с образованием кровяных сгустков — тромбов) и трофические язвы. Эти осложнения сильно снижают качество жизни и крайне тяжело поддаются лечению.

Что такое варикозное расширение вен?

Варикозное расширение вен (в просторечье – варикоз) – заболевание, проявляющееся извитостью вен, увеличением их длины и просвета, появлением узлов.

Существует стереотип, что варикоз возникает только на ногах и подвержены ему исключительно женщины. Однако на практике довольно часто встречаются случаи варикозного расширения вен органов малого таза и пищевода. Женский организм по своим физиологическим особенностям более предрасположен к заболеванию, но и мужчины не застрахованы – 25% всех случаев варикозной болезни приходится на представителей сильного пола.

Внешним симптомом болезни является расширение вен – от сосудистых звездочек (телеагниоэктазий) и чуть заметно расширенных (ретикулярных) вен до гроздьевидных вен, покрывающих всю ногу. Также пациента беспокоят отеки ног, увеличивающиеся после физической нагрузки или к концу дня, судороги в ночное время, чувство тяжести и распирания в икроножных мышцах. Через 5 – 10 лет после начала заболевания могут возникать трофические изменения кожи. Поэтому при первых косметических дефектах и ощущении дискомфорта следует обратиться на консультацию к врачу-флебологу.

В «Евромеде» диагностика варикоза осуществляется посредством проведения дуплексного сканирования вен нижних конечностей, которое позволяет определить функциональное и топографическое состояние венозного русла. После проведения исследования опытные сосудистые хирурги определяют лечебно-диагностическую тактику для каждого пациента.

Какие услуги предлагает современная медицина?

Долгое время радикальным и эффективным способом лечения варикозной болезни был только один – операция удаления подкожных вен, то есть венэктомия. Сегодня медицина предлагает пациентам щадящие методы лечения варикозной болезни без применения скальпеля и наложения швов.

Теперь в Медицинском центре «Евромед», наряду с венэктомией и радиочастотной облитерацией венэктомией и радиочастотной облитерацией, применяется современный малоинвазивный метод лечения варикоза лазером – эндовенозная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) эндовенозная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК).

Процедура осуществляется под местной анестезией, поэтому во время ее проведения пациент ощущает лишь небольшой дискомфорт. Госпитализация не требуется! ЭВЛК позволяет избавиться от варикозной болезни за 1 час, уже в день проведения манипуляции пациент может вернуться к привычному образу жизни. Сразу после проведения ЭВЛК в операционной надевается компрессионный трикотаж, далее пациенту рекомендуют походить около 30 минут.

Лечебный и косметический результат процедуры заметен через неделю: проходит ощущение тяжести и усталости, отечность ног по вечерам.

В «Евромеде» лечение варикоза лазером проводит опытный сердечно-сосудистый хирург, флеболог Лепилин Михаил Александрович.

Запись по тел. 99-15-34.

Медицинский Центр «Евромед»

адрес: ул. Съездовская, 29/3.

Euromed-omsk.ru

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