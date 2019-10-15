В Омске на 1 миллиард сделают «компромиссный капремонт» 200 судебных домов

Омское правительство получило 1 миллиард, который регион получил под Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Губернатор Александр Бурков еще летом заявил, что деньги пойдут на капитальный ремонт судебных домов. В регионе 598 многоэтажек на общую сумму в 12 миллиардов рублей. По ним вынесены решения, которые обязывают власти отремонтировать здания за счет бюджета. «Комсомолке» стал известен механизм отбора домов и что должны сделать жители. Мы собрали ответы на наивные вопросы.

1. Какие адреса попадут в список?

Похоже, власти, решили пойти на хитрость: на выделенный миллиард они постарались охватить как можно больше судебных домов. Поэтому желающим получить ремонт многоэтажки предложили подписать мировое соглашение. Есть лишь одно но: по нему из бюджета оплатят лишь 25% от стоимости ремонта по тем видам работ, которые утвердил суд. То есть, если на капремонт здания нужно 10 млн., на него выделят лишь 2,5 млн.

- Планируется, что на этот миллиард в регионе сделают 150-200 домов. Точнее цифру сейчас никто не скажет, - комментирует ситуацию председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. – Деньги уже поступили в бюджет, могу сказать, что почти вся сумма уже расписана за 3 недели. Осталось миллионов 100. Получат ремонт жители тех домов, которые успеют первыми подписать мировое соглашение. Думаю, у людей осталось чуть больше недели. Потом деньги закончатся.

2. Что требуется от жителей?

Чтобы получить эти средства на дом, во-первых, нужно поторопиться. Сперва проводите общее собрание жильцов и собираете 51% согласных пойти на условия властей. С протоколом о решении общего собрания и судебным решением идете в департамент горхозяйства.

- В департаменте смотрят, какие виды работ суд обязал провести чиновников. Делают сметные расчеты. Кстати, считают нормально, не надо бояться, - уверяет Александр Лихачев. - И уже после подписания мирового соглашения с жителями и подачи заявления за многоэтажкой резервируют 20% от суммы.

3. Когда начнут делать?

- Я думаю, что проводить работы начнут уже ближе к зиме. Например, некоторые ремонт некоторых видом крыш вообще лучше делать как раз в холодное время года. Зимой можно заниматься электрикой на многоэтажке, стояками. Я бы рекомендовал собственникам выбирать самый дорогой вид работ – замену кровли, - говорит эксперт Лихачев.

4. Не получится ли, как с фасадами на гостевом маршруте?

- У нас есть в Омской области необходимое количество строительных фирм. В этот раз как раз учли предыдущие глупости. Из критериев отбора для подрядчиков убрали дурость в виде банковской гарантии и требования находиться в СРО. Все должны сделать хорошо, помяните мой слово, - заверил эксперт.

ВОПРОС РЕБРОМ

Справедлива ли система отбора «кто первый, того и тапки»?

- Да, может так получиться, что дом с судебным решением из нулевых, может получить капремонт, а жители, добившиеся этого еще в 90-е, нет. Кто первый заявился и подписал мировое соглашение, того и тапки. Конечно, в идеале должны были делать дома, находящиеся в более плачевном положении. Но денег на всех пока нет. Поэтому я считаю, что заявительный принцип – это справедливо. У всех были одинаковые стартовые условия. Информацию дали в газетах, по телевидению. Жителей судебных домов собирали на окружных комиссиях. Я скажу, что были собственники, которые принципиально отказались идти на мировую. Как жители моего дома, например. Мы посчитали, что у нас не так все плохо и мы сможем за счет текущих взносов по 6 руб. 70 коп. поддерживать его в нормальном состоянии. Зато потом до нас дойдет очередь, и мы получим капремонт на полную сумму, а не на 25%. Тут каждый решает сам.

ЦИФРА

12 миллиардов примерно нужно на ремонт всех 598 судебных домов в регионе