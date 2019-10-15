2019-10-15T13:19:56+03:00
Общество

Старт для будущих рантье

На Западе человек может большую половину своей жизни провести в съёмных квартирах или домах, не имея собственного жилья.
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Многие люди там колесят из города в город, в поисках работы, из любви к перемене мест или просто из интереса. И особенно не заморачиваются покупкой недвижимости в собственность. Да, к слову, это и не каждому по карману.

У нас другой менталитет. Своя квартира для нашего человека - синоним понятий «стабильность», «уверенность в завтрашнем дне», в конце концов даже «залоговая масса» (если вдруг срочно понадобятся наличные в кредит).

Конечно, каждому хотелось бы иметь свой большой дом, или элитную квартиру в нескольких уровнях, но будем реалистами: эта цель достижима, но вряд ли пока вы молоды и только начинаете жить самостоятельно.

Для начала стоит подумать о приобретении бюджетной жилплощади, которая станет стартом к вашему будущему благополучию. Именно таким вариантом может стать квартира в микрорайоне Рябиновка.

Сегодня цена квадратного метра квартиры с готовой отделкой в «Рябиновке» входит в ТОП лучших предложений в Омске. А значит, это вполне доступный вариант и для молодых семей и для пенсионеров, которые приобретают жильё своим внукам. Микрорайон Рябиновка - участник федеральной программы «Жилье для российской семьи». Так что, если средств на полную стоимость объекта недвижимости недостаточно, можно на весьма выгодных условиях оформить ипотеку в любом банке - партнере застройщика в рамках программы.

Если говорить о комфорте и качестве жилья, в этом отношении также немало плюсов. В каждой квартире индивидуальный газовый котел (так что тепло и горячая вода есть всегда). Стены панельных домов специально хорошо утеплены и проклеены шумоизоляционным материалом. В окнах - пятикамерные стеклопакеты. В ванной комнате и на кухне качественная импортная сантехника. Одним словом, заезжай и живи!

И ещё, что немаловажно, жить вы будете в тихом, спокойном, зелёном районе с прекрасной транспортной логистикой. До центра на общественном транспорте можно добраться за 20 минут.

Микрорайон растёт, активно развивается его социальная и досуговая инфраструктура. Здесь уже есть поликлиника для взрослых и детей, торговый комплекс, детские дворовые площадки. Скоро будет завершено строительство современного детского сада.

Подробнее о микрорайоне, квартирах и вариантах расчётов Вы узнаете, позвонив по телефону 38–25–16 (ежедневно с 09:00 до 19:00). Или на сайте Рябиновка55.рф

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