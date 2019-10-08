2019-10-08T13:02:37+03:00
Общество

В Омской области 7-летний мальчик отравился алкоголем

Емкость с непонятной жидкостью он нашел на стадионе
Анна МИКУЛА
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Мальчик оказался в больнице.Мальчик оказался в больнице.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Едва не привело к трагедии любопытство первоклассника в Омской области. ЧП случилось в Таврическом районе. Первоклассник из села Прииртышское нашел на стадионе неизвестную бутылку с красной сладкой жидкостью. Мальчику стало интересно, что же там внутри. И ребенок сделал несколько глотков. Они-то и чуть не привели к беде. Школьник моментально опьянел.

Качающегося школьника на улицах села приметили проезжавшие мимо судебные приставы. Они предположили, что 7-летний ребенок пьян. Мальчику сразу же вызвали скорую помощь. Врачи их опасения подтвердили. Школьника с сильным алкогольным отравлением увезли в больницу. Ребенок из неблагополучной семьи.

- Полицейские сообщили о происшедшем матери мальчика, которая состоит на профилактическом учете как неблагополучный родитель. Она занимается воспитанием еще четырех детей в возрасте от 5 до 17 лет, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе областного УМВД. – Инспектор по делам несовершеннолетних привлек сибирячку к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей. За это женщине грозит штраф от 500 до 2000 рублей.

Кроме того, о произошедшем уведомлены управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних, следственный комитет и прокуратура Таврического района. Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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