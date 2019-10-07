В Минприроды объяснили, почему Омск накрыл смог

В очередной раз омичи ругают экологию и тех, кто должен за ней следить. С утра понедельника на город опустился густой туман. В некоторых районах Омска видимость не превышает 50-100 метров. А в воздухе чувствуется устойчивый запах гари. Социальные сети завалены жалобами и постами возмущений. Больше всего звонков поступает от жителей района Привокзальной площади.

В министерстве экологии и природных ресурсов уже объяснили, в чем причина тумана над городом. Промышленные предприятия в данном случае не причем. А виной всему неблагоприятные погодные условия в виде безветрия и дачники, которые массово начали жечь листву и мусор на своих участках, хотя это и запрещено. В городе как раз прошел общегородской субботник в эти выходные.

Центр мониторинга воздуха выявил в разных районах Омска превышение по вредным примесям.

В некоторых районах туман такой плотный, что видимость метров 50-100.Фото: ВКонтакте

- Отсутствие ветра повлекло за собой накопление вредных примесей в приземном слое, в том числе продуктов горения растительных остатков в садовых товариществах, расположенных в черте и вблизи города, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.