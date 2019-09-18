2019-10-02T12:16:43+03:00
Общество

Спикер Владимир Корбут выяснил на встрече с блогерами, что волнует молодежь

Неформальную беседу и обмен мнениями провели за завтраком.
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Парламентарии с интересом послушали предложения молодежи, как сделать город лучше.Парламентарии с интересом послушали предложения молодежи, как сделать город лучше.
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Идею провести неформальную встречу с председателем Омского городского Совета Владимиром Корбутом высказали сами представители интернет-сообщества. Блогеры признались: до сих пор все органы власти казались им достаточно закрытыми.

«Хороший шаг для налаживания диалога»

Тем временем у них довольно много идей, как сделать город лучше, только вот кому их высказать, еще недавно было непонятно.

Наладить связь между парламентариями и молодежью взялся блогер Сергей Панаков. Идею в горсовете восприняли с интересом и позвали ребят на встречу за завтраком. Сначала им провели экскурсию по одному из красивейших зданий Омска, где сейчас находится городская дума. Для многих из гостей оказалось открытием, что выступить со своими предложениями может любой из них - на одном из комитетов или же во время публичных слушаний, куда их и пригласили.

Позже в неформальной обстановке каждый из пришедших рассказал, чем занимается и какие проблемы кажутся ему наиболее актуальными.

Самая внушительная делегация - сразу три представителя - была у ребят из проекта «Чтобы знали». Роман Булов и его коллеги Полина Лучинская и Алексей Петров не только выступали сами, но и собирали трафик, ведя трансляцию происходящего онлайн.

Ребята посетовали: часто городские мероприятия, организованные вроде бы для молодежи, для нее неинтересны. Причина, на их взгляд, в том, что авторы праздников - взрослые, которые даже примерно не понимают, что заинтересует студентов и школьников.

«Необычный эксперимент с омичами»

Роман Булов рассказал, что в СМИ надо сделать модным освещение позитивных новостей. И в качестве примера привел проведенный ими на днях социальный эксперимент. Они придумали магазин без продавца. Суть проста: на улице Ленина поставили лоток с товаром и запиской, что все можно брать самостоятельно, а деньги оставлять в специальной коробке.

- Мы выставили товар, который раскупили за час! Ни один человек не взял бесплатно. Цель проекта - понять реакцию горожан на выставленные в свободном доступе товары: люди будут тащить, покупать или реагировать безразлично. Мы были в шоке! Омичи, оказывается, очень даже ничего! - отметил Роман Булов.

Благодаря проекту 19-летний блогер уже получил 15 минут славы: его эксперимент сняли телевизионщики и о нем написали в соцсетях.

Как раз о том, как раскрутить свои страницы в Instagram, рассказала другая участница встречи Анна Колесникова. У девушки диплом экономиста омского политеха. Но она признается: пока по профессии не работает, ей интереснее заниматься соцсетями. Судя по тому, что ее опыт в достижении успеха заинтересовал более 12 тысяч подписчиков, все неплохо получается.

Другой дипломированный специалист - Лизавета Аушина, ее канал только набирает популярность. На встрече Лиза, архитектор по образованию, затронула тему памятников конструктивизма в Омске. На ее взгляд, они могли бы стать визитной карточкой города, как, например, в Екатеринбурге. Но, к сожалению, пока эти здания находятся в плачевном состоянии и требуют реставрации.

Председатель с интересом выслушал гостей и отметил, что прошедшая встреча с блогерами - хороший шаг для дальнейшего налаживания диалога, такие мероприятия могут стать регулярными для горсовета.

Договорились, что в октябре в такой же неформальной обстановке блогеры пообщаются с председателем Молодежного общественного Совета Андреем Бемом.

Анна ЛИСОВАЯ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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