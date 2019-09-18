Глава омского Минэнерго МАРЫГИН: Проблемы при ремонте фасадов есть, но мы закончим все к Форуму

Еще в июне в омском правительстве появилось новое министерство энергетики и ЖКК. Теперь оно отвечает за вопросы водо-, газо-, теплоснабжения, содержания жилфонда, реформирование ЖКХ и программу переселения. Назначенный на должность главы ведомства Вадим Марыгин дал первую большую пресс-конференцию.

«Возникающие вопросы мы решаем»

Беседу решили не ограничивать какой-то одной темой, но начал Вадим Марыгин с главного, что сейчас интересует многих омичей, - ремонта фасадов по гостевому маршруту. Губернатору Александру Буркову удалось добиться выделения на эти цели из федерального бюджета 1,1 млрд рублей. На них приведут в порядок 159 фасадов и 10 кровель многоэтажек. Таких денег и такого объема работ именно по ремонту домов в Омске не было никогда.

Министр признался: не обошлось без накладок. В Омске наблюдался дефицит рабочих, стройматериалов и лесов. Однако Вадим Олегович заверил, что все работы будут выполнены до Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

- Есть проблемы, мы их не скрываем. Я считаю, что у нас имеется еще порядка полутора месяцев. Все работы мы должны закончить в этом году, переноса финансирования на следующий не предусмотрено, - сказал Марыгин. - Скоро мы покажем омичам 10-12 домов, где работы завершены. Возникающие вопросы мы решаем.

В Омске полным ходом идет реконструкция фасадов по гостевому маршруту.

По словам Вадима Олеговича, некоторые подрядчики просто не рассчитали силы и не справились. Их дома будут передавать организациям, которые уже закончили работы на своих объектах. Туда же будут перебрасывать строителей и технику.

- Мы дали рекомендации подрядным организациям убрать леса и сетки с фасадной части, поэтому сначала нужно доделать фасады. Это нормальное явление. Но работы будут проводиться по всему периметру домов. Мы не прекратим работы и финансирование, - ответил глава министерства энергетики и ЖКК, отвечая на вопрос о том, не будут ли фасады из-за спешки отремонтированы только с внешней стороны.

«Строители перейдут на круглосуточный режим работы»

Активные работы ведутся не только на фасадах домов, но и на общественных территориях. Особое внимание уделено благоустройству площади у музтеатра, улицы Бударина и бульвара Победы. Чтобы успеть вовремя, возможно, работать будут в несколько смен.

- Перейдут на круглосуточный режим работы. Жителей там нет, и этот вопрос рассматривается. Он не стоит на повестке так, что работы выполнены не будут. Я вам обещаю, что буду лично держать этот вопрос на контроле, это престиж региона, - сказал Вадим Марыгин.

Есть и еще одна несомненно позитивная новость для омичей. В августе принято решение о выделении из федерального бюджета 1 млрд рублей - также на капремонт многоэтажек. Речь идет о домах, где капремонт предстоит провести по решению суда. В общей сложности в 2020 году на полученные средства удастся привести в порядок 187 многоэтажек.

На контроле министра и вопрос газификации. Острым он был долгие годы, а все потому, что отвечали за это сразу несколько ведомств независимо друг от друга.

- Эту программу мы синхронизировали, ответственным будет Минэнерго. Сначала будем строить сети межпоселковые, а потом на них накладывать программу федеральную, которую осуществляет Минсельхоз. Мы провели работу по актуализации схемы газификации Омской области. Соответственно, с «Газпромом» решим вопрос по составлению объектов и актуализации программы газификации, которая будет действовать с 2021 по 2025 год, - отметил Вадим Марыгин.

По подсчетам экспертов, регион вправе претендовать на 34 место по газификации в России. В первую очередь голубое топливо подведут в Москаленский и Таврический районы. Работы начнутся этой осенью.

Анна ЛИСОВАЯ