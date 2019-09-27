Полежаев показал эскизы омского Ильинского собора – памятник Ленину перенесут

Вероятно, бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев все еще не теряет надежды воплотить в жизнь свою мечту о восстановлении Свято-Ильинского собора на Ленинской горке. Напомним, храм в центре был построен в 1789 году и стал архитектурной доминантой. Если верить «Википедии», то именно в честь пророка Илии 2 августа стали отмечать День города.

В 1939 году собор разрушили большевики, а на его место поставили памятник Ленину.

Спустя годы Полежаев предложил восстановить историческую справедливость и отстроить храм заново. При этом заверил, что здание будут возводить не на бюджетные деньги, а исключительно на частные пожертвования.

Фото: duhovnoenasledie.ru

Тем не менее многие омичи восприняли идею в штыки, а профессиональные архитекторы и вовсе усомнились в культурной ценности постройки, назвав ее новоделом.

29 августа в Омске прошли общественные слушания, на которых бурно обсуждался единственный вопрос: нужен ли городу еще один храм. Дискуссия получилась настолько ожесточенной, что Леониду Константиновичу пришлось покинуть зал до ее окончания.

Сегодня, 27 сентября, на сайте его фонда «Духовное наследие» появились эскизы, на которых видно, как новое сооружение впишется в окружающую обстановку.

Напомним, ранее омичи переживали, что из-за строительства придется вырубить часть сквера. Вероятно, опасаясь этих упреков, проектировщики добавили на картинки очень много зелени – кажется, что центр города прямо-таки расположен в лесу. А вот памятник вождю пролетариата проектировщики перенесли на противоположную сторону улицы Лермонтова и развернули лицом к собору.

Фото: duhovnoenasledie.ru

Сам Полежаев решил не комментировать выложенные макеты. В новости ограничились лаконичной информацией под фото:

– В проекте воссоздания Свято-Ильинского собора закончено архитектурное оформление объекта на месте исторического фундамента храма, разрушенного по решению органов Советской власти в 1936 году, – сообщает нам сайт «Духовного наследия».

Тем временем в группе «Свято-Ильинский собор. Сердце Омска» в соцсети «Вконтакте» даже разместили молитву о согласии несговорчивых омичей на строительство спорного храма. Ознакомиться с ней можно здесь.

Фото: vk.com/ilinskysobor

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