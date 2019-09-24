Может ли банк заблокировать зарплатную карту за долг по кредиту?

Гражданин некоторое время назад взял потребительский кредит в том же самом банке, где у него имеется зарплатная карта. Спустя какое-то время человек перестает платить кредит, но зарплату по-прежнему получает. И тут банк, что называется, делает ход конем – списывает со счета своего же клиента ровно ту сумму, которую он, собственно, не выплатил, после чего блокирует карту. Вопрос: имеет ли право банк так поступать и если да, то в каких случаях?

1.Без решения суда.

Без решения суда банк не имеет никакого права списывать средства со счета и тем более блокировать карту. Так что если это произошло, то одна дорога – в суд.

Здесь есть один интересный момент. Дело в том, что существует так называемое безакцептное списание денежных средств со счета гражданина, которое основывается на условиях договора. Что это значит? Приходит человек в банк, на карту которого он получает заработную плату, и говорит: хочу, мол, кредит. Банк ему: пожалуйста, вот договор, подпишите. А в договоре либо в приложении к нему есть пометка о списании средств со счета данного лица, причем речь идет именно о безакцептном списании.

Вот пример такой пометки:

Банк имеет право в безакцептном порядке списывать со счета клиента суммы:

суммы задолженности клиента перед банком по любым обязательствам, вытекающим из договоров, заключенных между банком и клиентом.

Казалось бы, банк и правда может списать едва ли не любую сумму со счета клиента. Но если даже произошло списание средств благодаря тому, что в договоре есть пометка о безакцептном списании средств, дело все равно можно выиграть в суде, то есть банк будет ОБЯЗАН вернуть списанные деньги обратно на счет.

2.По решению суда.

Совсем другое дело, когда мы говорим о списании денежных средств по решению суда. Правда, и в этом случае банк не имеет права распоряжаться деньгами клиента на счете, однако обязан исполнить постановление службы судебных приставов. При этом карта не блокируется. Если же банк ее заблокирует, то вполне возможно, что причиной этому стало что-то еще.

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Член ассоциации юристов и адвокатов России, член ассоциации независимых европейских юристов, член общественной организации по защите прав должников от кредиторов,

юрист в сфере финансов и кредитования Москаленко Андрей Петрович.

Фотография взята из открытых источников.