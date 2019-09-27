2019-09-27T09:31:17+03:00
Общество

Агрессивные омичи требовали у фельдшера скорой валериану, а когда та отказала, стали ее унижать и снимать на видео

Медик при этом спокойно пыталась объяснить, что может оказать только экстренную помощь [видео]
Анна МИКУЛА
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Скорая работала на пожаре.Скорая работала на пожаре.Фото: Архив "КП"
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– Скорая приехала во время пожара и отказывает в помощи погорельцам. Находится в неадекватном состоянии. Максимальный репост. Помогите распространить, чтобы таких, как она, не было у нас и не позорили медицину и врачей, – пост с таким содержанием разошелся по крупным омским пабликах в соцсетях.

В доказательство своей правоты автор Данил Пухов прикрепил к сообщению видео. Реакция от омичей последовала тут же. Только совсем не такая, как ожидал жалобщик.

На записи видео, что двое агрессивных людей за кадром – мужчина и женщина – подошли к машине скорой помощи и буквально заблокировали в салоне фельдшера. Они требовали у медика валериану и корвалол. А когда та сообщила, что неотложка такими лекарствами не пользуется, начали ее материть и оскорблять. Как выяснилось, скорая дежурила на пожаре. Инициаторы скандала требовали, чтобы медики дали успокоительное погорельцам, потерявшим дом. Судя по всему, жизни людей ничего не угрожало, а оказывать психологическую помощь скорая не должна.

При этом надо отдать должное выдержке фельдшера – женщина тактично пыталась утихомирить дебоширов, но они не сдавались.

– Скорая помощь оказывает неотложную помощь в ситуациях, требующих срочного медицинского вмешательства. И госпитализирует. А валерьяночку налить и жилетку подставить они не обязаны, – резюмировала увиденное одна из подписчиц в комментариях.

Скорая в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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