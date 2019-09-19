2019-09-19T08:49:26+03:00
Происшествия

Омич защищал друга уголовников в суде, а они в «благодарность» вывезли его в лес и требовали выкуп

Кроме того, они сняли с несчастным компрометирующее видео и грозили обнародовать его, если мужчина обратится в полицию [видео]
Анна МИКУЛА
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Сейчас оперативники проверяют фигурантов на причастность к другим аналогичным преступлениям.Сейчас оперативники проверяют фигурантов на причастность к другим аналогичным преступлениям.Фото: Архив "КП"
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42-летний омич выступал свидетелем защиты в деле уголовника. Во время процесса он познакомился с его приятелями – 55-летним мужчиной, судимым за разбои, грабежи, вымогательства и изнасилование и 19-летним парнем, подозреваемым в разбое.

«Веселая» компания быстро спелась. Новые приятели заманили доверчивого мужчину в квартиру общего знакомого. Там его избили и сняли с ним компрометирующее видео, которое обещали опубликовать, если потерпевший обратится в полицию.

Потом омича вывезли в лес и, угрожая расправой, стали требовать заплатить им 40 тысяч рублей. Они даже придумали предлог: мужчина недостаточно хорошо защищал в суде их приятеля. При этом один из шантажистов хвастался тем, что он «криминальный авторитет».

В итоге бандитов пришлось задерживать полицейским совместно с бойцами СОБРа. У подозреваемых изъяли бейсбольные биты, самодельный нож. У организатора – пакет с веществом растительного происхождения, часть которого его жена при задержании выбросила в окно. Изъятое вещество направлено на исследование для определения его состава и общей массы. По результатам экспертизы на подозреваемого могут завести еще одно уголовное дело.

– По фактам вымогательства и разбоя, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. За совершение самого тяжкого из преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливают причастность фигурантов к другим разбоям и вымогательствам на территории Омск.

Задержание подозреваемых в вымогательстве и разбое.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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