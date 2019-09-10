В Омске пройдет III Евразийский семинар по римскому праву

11 сентября в 10.00 в Законодательном собрании Омской области состоится открытие III Евразийского семинара (Международной научной конференции) по римскому праву «Рецепция римского права: общие принципы и современность». Организатором конференции выступает юридический факультет Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные правоведы, исследователи истории и теории права. В числе гостей Председатель оргкомитета Евразийской конференции по римскому праву, член Академия Наук Республики Таджикистан Махкам Махмудзода, руководитель Исследовательского центра «G. LaPira» Национального Совета по научным исследованиям Италии Пьеранджело Каталано и директор Центра Евразийских исследований Римского университета «Тор Вергата» Риккардо Кардилли. Главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, президент Ассоциации юридических вузов и Международной славянской ассоциации Сергей Бабурин представит исследования в области влияния римского права на российский конституционализм.

«Мне вопрос о современной роли римского права важен и как ученому, исследователю, и как политику. Римское право воздействует и прямо, и опосредованно не только на частное, но и на публичное право, а также является важным элементом правовой культуры любой страны», - считает Сергей Бабурин.

Фото: Анатолий Гаклюшев

«В римской республике получили воплощение многие политические институты современных демократических государств, прежде всего, такие как народное представительство и подотчетность исполнительной власти законодательной, - говорит доктор исторических наук, исполняющий обязанности декана юридического факультета ОмГУ Игорь Коновалов. - Демократизм политической системы республиканского Рима заключался не только в праве народных собраний принимать законы, но в праве формировать органы исполнительной власти – магистраты. Римское право, отличающееся четкостью определений, хорошей юридической техникой, может помочь современному юристу в приобретении навыков четко отграничивать и формулировать юридические категории. Овладение же юридической техникой необходимо и для законотворческой работы, и для правильного применения закона».

Ученые из Италии, Испании, Германии, Сербии, Польши, Румынии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Турции и других стран выступят со своими докладами о римском публичном праве, современных конституциях, защите прав человека и гражданина, значении изучения и преподавания римского права для современного общества. Исследователи из России представляют научные школы Института государства и права Российской академии наук, Санкт-Петербургского государственного университета,Тюменского государственного университета, Новосибирского национального исследовательского государственного университета и др.

Фото: Анатолий Гаклюшев

А сегодня, 10 сентября, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации Михаил Кротов, профессор СпбГУ Даниил Тузов, защитивший докторскую диссертацию в Риме, и Пьеранджело Каталано, профессор Университета «LaSapienza» (Рим), прочтут лекции студентам магистратуры юридического факультета ОмГУ.

Работа конференции пройдет с 11 по 13 сентября (с 09.30 до 19.00). Программа конференции прилагается.