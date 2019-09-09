В Омске задержали банду иностранцев, пытавшихся вынести из хранилища банка 3,5 млн

Довольно хитроумную схему кражи из банка придумали два иностранца, приехавшие в Омск. Они заявились в кредитную организацию, якобы, с целью аренды ячейки для хранения ценных бумаг. Попав в хранилище, они специальным устройством отсканировали замки от других ячеек. Полученные данные передали подельникам за границу. Там для них изготовили ключи.

Придя в банк в следующий раз, один из них отвлекал внимание сотрудников. Он потребовал аппарат для пересчета денег. Позже выяснится, что в него положили купюры из «Банка приколов». Второй обчищал чужие ячейки. В общей сложности они попытались похитить из депозитариев 3,5 млн рублей.

– Оперативники УМВД и ФСБ при силовой поддержке спецназа Росгвардии СОБР задержали одного из подозреваемых на автодороге вблизи государственной границы РФ: на автомобиле он пытался покинуть территорию нашей страны; второго – на съемной квартире в Омске, при нем имелись авиабилеты для вылета за пределы РФ, – рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. – В ходе обысков полицейскими изъяли заготовки для ключей и ключи от банковских ячеек, фальшивые купюры, мобильные телефоны.

В отношении задержанных возбудили головное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 – п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Приготовление к краже чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере».

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется причастность задержанных к аналогичным кражам в Екатеринбурге, Брянске, Казани и Тюмени, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас фигуранты находятся в СИЗО.