2019-09-09T11:48:02+03:00
Происшествия

В Омске задержали банду иностранцев, пытавшихся вынести из хранилища банка 3,5 млн

Они открывали ячейки, где лежали деньги других клиентов [видео]
Анна МИКУЛА
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В Омске задержали банду иностранцев, пытавшихся вынести из хранилища банка 3,5 млн.В Омске задержали банду иностранцев, пытавшихся вынести из хранилища банка 3,5 млн.
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Довольно хитроумную схему кражи из банка придумали два иностранца, приехавшие в Омск. Они заявились в кредитную организацию, якобы, с целью аренды ячейки для хранения ценных бумаг. Попав в хранилище, они специальным устройством отсканировали замки от других ячеек. Полученные данные передали подельникам за границу. Там для них изготовили ключи.

Придя в банк в следующий раз, один из них отвлекал внимание сотрудников. Он потребовал аппарат для пересчета денег. Позже выяснится, что в него положили купюры из «Банка приколов». Второй обчищал чужие ячейки. В общей сложности они попытались похитить из депозитариев 3,5 млн рублей.

– Оперативники УМВД и ФСБ при силовой поддержке спецназа Росгвардии СОБР задержали одного из подозреваемых на автодороге вблизи государственной границы РФ: на автомобиле он пытался покинуть территорию нашей страны; второго – на съемной квартире в Омске, при нем имелись авиабилеты для вылета за пределы РФ, – рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. – В ходе обысков полицейскими изъяли заготовки для ключей и ключи от банковских ячеек, фальшивые купюры, мобильные телефоны.

В отношении задержанных возбудили головное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 – п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Приготовление к краже чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере».

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется причастность задержанных к аналогичным кражам в Екатеринбурге, Брянске, Казани и Тюмени, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас фигуранты находятся в СИЗО.

В Омске задержали иностранцев, похитивших деньги из банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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