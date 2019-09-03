Стало известно, какие дороги в Омске отремонтируют в следующем году

В Омске состоялись публичные слушания, на которых обсудили реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020-м капитальный ждет 26 городских дорог. Больше всего внимания уделят самому протяженному Центральном округу – там отремонтируют 9 дорог. Еще по 3 – в Кировском и Октябрьском, 7 – в Ленинском, 4 – в Советском округе.

Дороги, которые отремонтируют в 2020 году:

Кировский округ:

– улица 12 Декабря, от улицы Транссибирской до улицы Граничной;

–улица Степанца, от улицы Перелета до улицы Лукашевича;

– путепровод по улице 4-й Кировской (с подходами).

Ленинский округ:

– улица 25 лет Октября, от Иртышской набережной до улицы Шаумяна;

– улица Шаумяна, от улицы 25 лет Октября до улицы 12-й Пролетарской;

– улица 12-я Пролетарская, от улицы Труда до улицы Сухой Пролет;

– улица Сухой Пролет, от улицы 12-й Пролетарской до улицы 1-й Красной Звезды;

– улица 1-й Красной Звезды, от улицы Сухой Пролет до улицы 1-я Советская;

– улица 1-я Марьяновская, от улицы 1-й Красной Звезды до улицы Воровского;

– улица Молодогвардейская, от улицы Ишимской до улица Новокирпичной.

Октябрьский округ:

– улица Панфилова, от улица Бульварной до улица 3-й Транспортной;

– улица 1-й Разъезд, от улицы 3-й Транспортной до улицы 4-й Транспортной;

– улица 4-я Транспортная, от улицы 1-й Разъезд до улицы Хабаровской.

Советский округ:

– дорога на поселок Большие Поля, от Красноярского тракта до Больших Полей;

– улица Бархатовой, от проспекта Менделеева до Красноярского тракта;

– улица Магистральная, от улицы 50 лет Октября до улицы Химиков;

– проспект Губкина, от улицы Нефтезаводской до улицы Доковской.

Центральный округ:

– улица Сыропятская, от улицы 2-й Восточной до дома № 70 по улице Сыропятской;

– улица 8-я Восточная, от улицы Челюскинев до улицы Сыропятской;

– улица Орджоникидзе, от улицы Интернациональной до улицы 36-й Северной;

– улица Яковлева, от дома № 22 по улице Красный Путь до улицы Госпитальной;

– улица Арктическая от улицы 11-й Ремесленной до улицы 5-й Армии;

– улица Шебалдина, от улицы Омской до улицы А. Нейбута;

– улица Почтовая, от просппекта К. Маркса до улицы Маршала Жукова;

– Октябрьский мост;

– улица Булатова, от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе.