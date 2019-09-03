Стало известно, какие дороги в Омске отремонтируют в следующем году
В Омске состоялись публичные слушания, на которых обсудили реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020-м капитальный ждет 26 городских дорог. Больше всего внимания уделят самому протяженному Центральном округу – там отремонтируют 9 дорог. Еще по 3 – в Кировском и Октябрьском, 7 – в Ленинском, 4 – в Советском округе.
Дороги, которые отремонтируют в 2020 году:
Кировский округ:
– улица 12 Декабря, от улицы Транссибирской до улицы Граничной;
–улица Степанца, от улицы Перелета до улицы Лукашевича;
– путепровод по улице 4-й Кировской (с подходами).
Ленинский округ:
– улица 25 лет Октября, от Иртышской набережной до улицы Шаумяна;
– улица Шаумяна, от улицы 25 лет Октября до улицы 12-й Пролетарской;
– улица 12-я Пролетарская, от улицы Труда до улицы Сухой Пролет;
– улица Сухой Пролет, от улицы 12-й Пролетарской до улицы 1-й Красной Звезды;
– улица 1-й Красной Звезды, от улицы Сухой Пролет до улицы 1-я Советская;
– улица 1-я Марьяновская, от улицы 1-й Красной Звезды до улицы Воровского;
– улица Молодогвардейская, от улицы Ишимской до улица Новокирпичной.
Октябрьский округ:
– улица Панфилова, от улица Бульварной до улица 3-й Транспортной;
– улица 1-й Разъезд, от улицы 3-й Транспортной до улицы 4-й Транспортной;
– улица 4-я Транспортная, от улицы 1-й Разъезд до улицы Хабаровской.
Советский округ:
– дорога на поселок Большие Поля, от Красноярского тракта до Больших Полей;
– улица Бархатовой, от проспекта Менделеева до Красноярского тракта;
– улица Магистральная, от улицы 50 лет Октября до улицы Химиков;
– проспект Губкина, от улицы Нефтезаводской до улицы Доковской.
Центральный округ:
– улица Сыропятская, от улицы 2-й Восточной до дома № 70 по улице Сыропятской;
– улица 8-я Восточная, от улицы Челюскинев до улицы Сыропятской;
– улица Орджоникидзе, от улицы Интернациональной до улицы 36-й Северной;
– улица Яковлева, от дома № 22 по улице Красный Путь до улицы Госпитальной;
– улица Арктическая от улицы 11-й Ремесленной до улицы 5-й Армии;
– улица Шебалдина, от улицы Омской до улицы А. Нейбута;
– улица Почтовая, от просппекта К. Маркса до улицы Маршала Жукова;
– Октябрьский мост;
– улица Булатова, от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе.
ИСТОЧНИК KP.RU