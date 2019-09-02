Об изъятии из оборота продукции не соответствующей требованиям продукции
Прошла плановая выездная проверка по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования.
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Компания ИП Колентеева Н.В. сообщает о факте выявления некачественной продукции фарш «Натуральный» дата производства 04.06.2019г. Данная партия товара отзывается. Покупателям, имеющим данную партию на складах, необходимо в кратчайшие сроки вернуть ее Поставщику.
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ИСТОЧНИК KP.RU