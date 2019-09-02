«Я теперь боюсь выходить на улицу»: Омичка, которую пытался убить любовник-аргентинец, удивлена, что его отпустили

Накануне в Кировском суде Омска вынесли приговор 65-летнему гражданину сразу двух государств – Аргентины и Испании. Бывшая любовница – 40-летняя омичка Ольга Климова (имена и фамилии изменены) – обвинила миллионера Николаса Мартинеса в том, что он пытался ее убить.

По словам женщины, все произошло рано утром 16 февраля. Мартинес приезжал к ней в Омск погостить. Его поселили в соседней комнате, рядом с детьми Ольги и ее новым сожителем. А, когда она везла Николаса обратно в аэропорт, мужчина якобы начал ее душить. Его пассия смогла вырваться и написала заявление в полицию. При осмотре на ее шее и лице действительно обнаружили раны, нанесенные предположительно веревкой. Мартинеса, успевшего уже прилететь в Петербург, задержали в Пулково и вернули в Омск. Здесь на время следствия его посадили в СИЗО.

И вот накануне мужчина вышел на свободу. В суде не удалось доказать, что он пытался убить Ольгу. На веревке не нашли следов его ДНК. Поэтому статью переквалифицировали на более мягкую «Покушение на убийство». Также мужчину признали виновным в краже у Ольги чемодана. Сам мужчина объяснил, что просто не знал, что делать с вещами возлюбленной, поэтому не придумал ничего лучше, как взять их с собой в самолет. Позже он все вернул.

В итоге иностранца приговорили к 300 часам исправительных работ. Время, отбытое им в СИЗО, зачли в счет наказания. Таким образом, Мартинеса освободили прямо в зале суда.

«Комсомолка» пообщалась в Ольгой Климовой, чтобы узнать ее точку зрения на это решение.

- Я в шоке была, когда мне объявили, что ему вынесли такой мягкий приговор, - рассказывает женщина. - Я до сих пор боюсь на улицу выходить. Мне даже место жительства пришлось сменить, чтобы он отстал от меня. Единственная надежда была, что его посадят и избавят меня от него.

- Получается, он преследовал вас?

- Да он вообще маньяк! Таких, конечно, страшных инцидентов до этого не было. Но всегда был с причудами. Всего не и перескажешь. Вот, например, мы уже давно расстались, общались только как знакомые. А он пробрался ко мне в спальню, нашел в шкафу мое нижнее белье и зачем-то его фотографировал. Потом высылал снимки мне со словами: «Вот бы ты для меня это надела!». Согласитесь, это странно.

- Он как-то объяснял, зачем вас преследует?

- Говорит, что родные дети с ним не общаются, а мы для него - единственная семья. Он действительно очень привязан к моим сыну и дочери.

- А ваши дети по нему скучают?

- Да что вы! Нет, конечно! Они теперь боятся за мою жизнь.

- Мартинес на суде обещал, что продолжит заботиться о них...

- Действительно так говорил? Не дай бог! Я в ужасе от одной мысли, что он вернется в нашу жизнь.

- Как вы восстанавливаетесь после нападения?

- Ходила к психологу. Сейчас дома занимаюсь медитацией, внушаю себе, что все будет хорошо, бояться нечего. Но все-таки подумываю приобрести средства самообороны какие-нибудь, чтобы чувствовать себя спокойнее. Ну и буду подавать апелляцию. Сейчас как раз выясняю, как это делается.

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