2019-08-31T08:44:34+03:00
Общество

Омич в маске Шрека убирает улицы города от мусора и свалок

И уже стал героем у местных жителей
Станислав МУХИН
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Неизвестный сибиряк уже стал героем у жителей.Неизвестный сибиряк уже стал героем у жителей.Фото: ВКонтакте
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Необычный борец с мусором объявился в Омске. Сибиряк объявил войну свалкам и мусору. Убирает улицы города он совершенно безвозмездно на голом энтузиазме. Более того, свое лицо житель, уже прославившийся на весь город, скрывает под маской Шрека.

Итоги своей борьбы и кучи собранного мусора он снимает на камеру и делает фотоотчет для соцсетей. На его счету уже не одна убранная свалка и улица. Омичи тоже активно включились в процесс и стали сообщать герою места, где нужно бы убраться. Сибиряк в маске Шрека активно откликается на заявки.

Горожане лишь недоумевают, почему герой прячет свое лицо.

Омичи уже сообщают Фото: ВКонтакте

Омичи уже сообщаютФото: ВКонтакте

- Маска лишняя. Зачем он скрывается? Парень же делает хорошее дело! - пишут подписчики.

Реакция городских властей на неизвестного борца с мусором пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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