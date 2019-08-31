Омич в маске Шрека убирает улицы города от мусора и свалок

Необычный борец с мусором объявился в Омске. Сибиряк объявил войну свалкам и мусору. Убирает улицы города он совершенно безвозмездно на голом энтузиазме. Более того, свое лицо житель, уже прославившийся на весь город, скрывает под маской Шрека.

Итоги своей борьбы и кучи собранного мусора он снимает на камеру и делает фотоотчет для соцсетей. На его счету уже не одна убранная свалка и улица. Омичи тоже активно включились в процесс и стали сообщать герою места, где нужно бы убраться. Сибиряк в маске Шрека активно откликается на заявки.

Горожане лишь недоумевают, почему герой прячет свое лицо.

Омичи уже сообщаютФото: ВКонтакте

- Маска лишняя. Зачем он скрывается? Парень же делает хорошее дело! - пишут подписчики.

Реакция городских властей на неизвестного борца с мусором пока неизвестна.